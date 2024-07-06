¡Ú¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¤ÇÏÃÂê¡ª¡ÛMEGUMI¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¦¤·¤í»Ñ¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×!? Áþ¤Ã¤¯¤ÇØÆù¤ÎÍî¤È¤·Êý¥Ù¥¹¥È1
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¡¢Ç¯¤Î3Ê¬¤Î2¤òÆî¹ñ¤Ç²á¤´¤·¡¢È©¤Ï´¥Áç¤Ç¤¯¤¹¤ßÊüÂê¡¢¥¯¥Ã¥¥ê¤È¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤¬¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤Ä¤¤¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤¡×¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò±£¤½¤¦¤È¥á¥¤¥¯¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡¢Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬´éÌÌ¤ËÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âMEGUMI¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¡ÖÈþÍÆ¤ò¥¬¥Á¤Ç¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤ëMEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏMEGUMI¤µ¤ó¤¬10Ç¯´Ö¤Ç1000°Ê¾å¤ÎÈþÍÆË¡¤ò»î¤·¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¸ú¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤¿¡¢2023Ç¯¤ËÂ³¤2024Ç¯¾åÈ¾´ü¤â°ìÈÖÇä¤ì¤¿ÈþÍÆËÜ¡Ê¢¨1¡Ë¡Ø¥¥ì¥¤¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤«¤é¥¥ì¥¤¤Î¥³¥Ä¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¡ÀÐÄÍ Íý·Ã»Ò¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë
¢¨1¡¡2023Ç¯ Ç¯´Ö¡¢2024Ç¯ ¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Âè1°Ì¡ÊÃ±¹ÔËÜ¼ÂÍÑ½ñ¡¡¥È¡¼¥Ï¥óÄ´¤Ù¡¿Ã±¹ÔËÜ¼ÂÍÑ¡¡ÆüÈÎÄ´¤Ù¡Ë
²Æ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤´ÍÑ¿´¡ª
¡¡²Æ»ê¤â²á¤®¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è²ÆËÜÈÖ¡£
¡¡¤³¤¦ËèÆü½ë¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¡¢ºÇ¶á¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤ÎÇØÃæ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥´¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©
¡¡¹ç¤ï¤»¶À¤ÇÇØÃæ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶öÁ³¡¢¸å¤í»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥®¥ç¥Ã¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤ÎÇØÃæ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Æ¥´¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡ª¡×
¡¡ÀÎ¸«¤¿³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸ÇØÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡ÖÇØÃæ¡×¤Ë½Ð¤ë
¡¡ÇØÃæ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÆù¤¬ÉÕ¤¯¤â¤Î¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤Éô°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æù¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇØÃæ¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡Êµã¡Ë
¡¡»ÑÀª¤¬°¤¤¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ý¤¤ÇØÃæ¤ËÆù¤¬¤Î¤ë¤È¡¢¤¦¤·¤í»Ñ¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¶ÄÅ·¡×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ð¤Á¤ã¤óÇØÃæ¤ÏÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤«
¡¡¡ÈÇØÆù¡É¤ÎÍ½ËÉ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¡ª¡¡
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë
¡¡¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤«¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥³¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò¥°¥ê¥°¥ê¤È¤Û¤°¤·¤ÆÇØÆù¤òÍ½ËÉ¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MEGUMIÎ®¡Ö¥¿¥ª¥ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×
¡¡¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤ÎÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Î¾ÏÓ¤¬¼ª¤Î¤¦¤·¤í¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¿âÄ¾¤Ë¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÓ¤ò¶Ê¤²¤Æ¥¿¥ª¥ë¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤Ë²¼¤í¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¸ª¹Ã¹ü¤¬Æ°¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÍ½ËÉ¡¢±¿Æ°¤ÇÍî¤È¤¹
¡¡¤³¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÂ³¤±¤ÆÇØÆù¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Í½ËÉ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤à¤ò¤¨¤ºÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØÆù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±¿Æ°¤ò¤·¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØÃæ¤Ï·ë¹½Â¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ÚÔú¤Ç¥¥ì¥¤¤ÊÇØÃæ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¢¨ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾¦ÉÊÌ¾¤äÅ¹Ì¾¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¤Î¥³¥Ä¡×¤¬Â¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£