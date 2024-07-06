¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬»ØÆî¡Û¥¢¥Ê¥¿¤ÎÎÙ¤Î·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡¦¥Ù¥¹¥È1
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤À¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Î¤é¤ê
¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È
ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ï¤è¡£
¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£
·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¡¢ºÇÂç¸ÂÃúÇ«¤ËÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸å¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ÈØÀØéÌµÎé¡Ê¤¤¤ó¤®¤ó¤Ö¤ì¤¤¡Ë¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£ØÀØéÌµÎé¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ï¤Ù¤ÏÃúÇ«¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¡£
ÃúÇ«¤¹¤®¤Æ¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ºÎé¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼ºÎé¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¦¤ï¤Ù¤ÏÃúÇ«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤º¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡¢±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë