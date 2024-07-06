ÁÔ¹Ô²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥é¥¤¥È¥ï¡Êº¸¡Ë¤È¥½¥á¥¤¥Æ¥£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ê£²£¶Æü³«Ëë¡Ë¤òÁ°¤ËÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÅìµþÂç²ñ¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥é¥¤¥È¥ï¡×¡Ö¥½¥á¥¤¥Æ¥£¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢­à¥ß¥é¥½¥á­á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡ÁÔ¹Ô²ñ¤Ë¤ÏÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤éÌó£¶£°£°£°¿Í¤¬»²²Ã¡£Áª¼êÃÄ¤ÎÅÐ¾ì¤òÁ°¤Ë¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡ÖÀèÆ¬¤ÇÆþ¾ì¤·¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ£²£°£²£°¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥ß¥é¥¤¥È¥ï¤È¥½¥á¥¤¥Æ¥£¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ£²ÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë´ÑµÒÀÊ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Èô¤Ó¡¢­à¥ß¥é¥½¥á­á¤Ï½ÀÆ»ÃË»Ò£¶£¶¥­¥íµéÂåÉ½¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£µ£³¥­¥íÂåÉ½¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤é¿Íµ¤Áª¼ê¤ò¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£

¡¡ÅìµþÂç²ñ¤«¤éÌó£³Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¸ÞÎØ´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¸½ºß¤Ç¤â¡Ö£Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¡ô¥ß¥é¥½¥áÂ¸Â³´õË¾¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤­¤ÎÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¸¥å¡×¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤­à¥ß¥é¥½¥á­á¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£