³ÚÅ·¡¦ÁáÀî¤ÎÂ¸µ»Ù¤¨¤ë4¼ïÎà¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤â»Õ¾¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄ¾ù¤ê
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·5¡Ý1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯7·î5Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡¡ÚHero's¡¡File¡Û³ÚÅ·¡¦ÁáÀî¤Ï4·î¤Þ¤Ç4»î¹ç¤Ç1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦26¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î°Ê¹ß¤Ï¤³¤ì¤Ç9»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤ÈËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤À¡£º£µ¨½é´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿5·î3Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂØ¤¨¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄ¤ÎÆÃÃí¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤Î·Á¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢À¨¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¡×¡£ÏÂÅÄ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÌîµåÆ»¶ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦Âçºå»Ô¤Î¡ÖMIZUNO¡¡ENGINE¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ÇÂ·¿¤òºÙ¤«¤¯Â¬Äê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÄ¹¤µ¡¢Éý¡¢¥½¡¼¥ë¤Ê¤ÉÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ë4¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò»î¤·¤¿¡£4·î20Æü¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¹¥¤ß¤ÎÉôÊ¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤Ê¤é¤·¡¢Éüµ¢¸å¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂ¤Î¡Ë¤Í¤¸¤ì¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£¤Ç¤¤ëÃË¤ÏÂ¸µ¤Ë¤â»Õ¾¢¾ù¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ÚÅ·Ã´Åö¡¦²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë