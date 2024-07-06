¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¡2ÀïÏ¢Â³5¼ºÅÀ¤ÇËõ¾Ã¡¡¹âÄÅ´ÆÆÄ¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÂÌÌÜ¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3¡Ý10µð¿Í¡Ê2024Ç¯7·î5Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯¡¦¾®Àî¤¬½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê4ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É5²ó5¼ºÅÀ¤Ç4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡Öµå°Ò¤â¤Ê¤¤¡¢ÎÏ¤â¤Ê¤¤¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ëµå¤â¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄÌ»»104¾¡¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡5¼ºÅÀ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÃæ8Æü¤È´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤¿¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢±¦ÏÓ¤ÏµåÃÄ¹Êó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£6Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£Åê¼ê¿Ø¤Ïº£µ¨½é¤Î2·å10¼ºÅÀ¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç40ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£