ËÅÄ¥ë¥Ê¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥®¥ã¥ë¥º¤¬ÀÜµÒ¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡×³¤¤Î²È£¶Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡Ö³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ðºî¤ì¤¿¤é¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎËÅÄ¥ë¥Ê¡Ê21¡Ë¤¬5Æü¡¢º£Æü6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¤ÎÍ³Èæ¥¬ÉÍ³¤´ß¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Î³¤¤Î²È¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡¡GRAND BEER TERRACE¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥Þ¥¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë10¿Í¤Ç¡ÖGRAND BEER GALS¡Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥®¥ã¥ë¥º¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¡£9·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÍË¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀÜµÒ¤¹¤ë¡£ËÅÄ¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³¤¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤¿¤é¡×¡£Â¾¤Ë¿·Í£¡Ê26¡ËÄÍ±Û°¦¼Â¡Ê21¡ËÀ¾°½Çµ¡Ê21¡Ë¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¡Ê21¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£