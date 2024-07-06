¿·ÆââÃ°á¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´À¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤â·Î¸Å¤ò¡×Ç®³¤»¦¿Í»ö·ï¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌòÇ®±é
¸µÇµÌÚºä46¤Î¿·ÆââÃ°á¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¾å±é¤ÎÉñÂæ¡ÖÇ®³¤»¦¿Í»ö·ï¡¡Standard¡×¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥íÁ°¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
Æ±ºî4ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î½÷À·Ù»¡´±¡¢¿åÌîÊþ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖÌµ»ö¤Ëº£²ó¤â´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£½ë¤µÂÐºö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¼ç±é¤Î¹Ó°æÆØ»Ë¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö¿·Æâ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿åÌî¤È¤ÏÀÜ¶á¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¿åÌî¤ÎÉþ¤Ë´À¤ò¤·¤ß¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤Î´À¤¬¤«¤ï¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¿·Æâ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î´À¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤â·Î¸Å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¹â¶¶Î¶µ±¡¢ÉÙ±ÊÍ¦Ìé¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£