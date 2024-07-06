µð¿Í¡¦¸Í¶¿¤¬¥×¥íÄÌ»»£µ£°¾¡¡¡µåÃÄ¹âÂ´¤ÇËÙÆâ»á¤Ë¼¡¤°¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¡¡¼·²óÅÓÃæ¹ßÈÄ²ù¤ä¤à¡Ö½ë¤¤¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£³¡Ý£±£°µð¿Í¡×¡Ê£µÆü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£¶²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¡¢£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¡£ÀáÌÜ¤Î¥×¥íÄÌ»»£µ£°¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ£±£±£±»î¹çÌÜ¤ÎÅþÃ£¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¹âÂ´Åê¼ê¤ÇËÙÆâ»á¤Ë¼¡¤°¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼·²óÅÓÃæ¹ßÈÄ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¡Ö½ë¤¤¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Êá¼ê¤ÎÊý¤âËÉ¶ñ¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍýÍ³¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£