°æ²¬°ìæÆ¡¡£²ÃÄÂÎÅý°ìÀï£·Æü¥´¥ó¥°¡¡³Ð¸ç¤Î½Ð¿Ø¡ÖºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¿ÍÀ¸¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£Á¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¡×¡Ê£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£²ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ò¹Ô¤¦£×£Â£Á²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¤È¡¢£É£Â£Æ²¦¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÄ´°õ¼°¤È¥°¥í¡¼¥Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¾Íº¤Ï£´·î£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«°ÊÍè¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢£³£µºÐ¤Î°æ²¬¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀï¤¤¤ËÎ×¤à³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢£³£²ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê»î¹ç¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ï¡¢£¶·î£³£°Æü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿£Á£Â£Å£Í£Á¤ÎÈÖÁÈ¡Ø£Á£Â£Å£Í£Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¡Ö£µºÐ¤È£²ºÐ¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²¿Ç¯Â³¤±¤¿¤¤¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿¦¶È¡×¤À¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ìÀï°ìÀï¤¬Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤â¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢²á¹ó¤Ê¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¾ï¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß£³£µºÐ¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¸å¡¹¤Î¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀï°ìÀï¡¢Âç»ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Àï¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥µ¥é¥¹»á¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¡ÖÅöÆü¤Ï°æ²¬¤Î¤¹¤´¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡££²£°£²£²Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î½Ð¿È¹ñ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¸À³°¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¾¡¤Ä¤È¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡·èÀï¤ò£²Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿²¦¼Ô¤Ï¡Öº£¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤òÆÃ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£