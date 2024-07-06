ÁíÁªµóÍâÆü¤Î¥Ý¥ó¥É¤Ï¤ä¤ä¾å¾º·¹¸þ¡áNY°ÙÂØ
ÁíÁªµóÍâÆü¤Î¥Ý¥ó¥É¤Ï¤ä¤ä¾å¾º·¹¸þ¡áNY°ÙÂØ
¡¡ºòÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿±ÑÁíÁªµó¤ÏÏ«Æ¯ÅÞ¤¬°µ¾¡¡£14Ç¯¤Ö¤êÀ¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¥¤ê¹þ¤ß¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º®Íð¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¹âÄ´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡£NY¸á¸å¤Ë1.2817¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º»þ¤Ë206±ß44Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å±ß°Â¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·²¼¤²205±ß90Á¬Âæ¡£
GBPUSD¡¡1.2815¡¡GBPJPY 205.97
¡¡ºòÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿±ÑÁíÁªµó¤ÏÏ«Æ¯ÅÞ¤¬°µ¾¡¡£14Ç¯¤Ö¤êÀ¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¥¤ê¹þ¤ß¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º®Íð¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¹âÄ´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡£NY¸á¸å¤Ë1.2817¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º»þ¤Ë206±ß44Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å±ß°Â¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·²¼¤²205±ß90Á¬Âæ¡£
GBPUSD¡¡1.2815¡¡GBPJPY 205.97