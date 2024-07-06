¡Úºå¿À¡ÛÉÏÂÇ¶Á¤¤¤Æ£´°ÌÅ¾Íî¡Ä£Ï£Â¶âÂ¼¶Ç»á¤¬´í×ü¤¹¤ë¡Ö¾Ã¶ËÅª¤Ê°½Û´Ä¡×¤È¡Öº£¸å¤Î»î¹çÆüÄø¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢£´°Ì¤ØÅ¾Íî¡££±¡½£±¤Î±äÄ¹£±£°²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐ°æ¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£²ÌëÏ¢Â³¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Î·ÑÅê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÅê¼ê¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤¬±þ¤¨¤é¤ì¤Ìº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿»î¹çÅ¸³«¡½¡½¡£¤³¤Î°ìÀï¤ò¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î¶âÂ¼¶Ç»á¤Ï¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤ò·ç¤¯ÂÇÀþ¤¬¡¢¹¶·â¤Î·Á¤ò¤µ¤é¤Ëµç¶þ¤Ë¤¹¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯²á¹ó¤Ê²Æ¾ì¤ÎÀï¤¤¤Ø¸þ¤±¡¢´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥¼¥ËµåÏÀ¡¦¶âÂ¼¶Ç¡ÛÄäÂÚ¤·¤¿°¤¤¥à¡¼¥É¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Î°ìÀï¤ò¤â¤®¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£°¡½£±¤È£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó¤Ëº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹¡¦¶ÍÉß¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡££Ä£å£Î£Á¤Ï£±ÈÖ¡¦³á¸¶¡¢£²ÈÖ¡¦ÅÙ²ñ¤ÈÂ³¤¯¹¥ÂÇ½ç¡£½ÓÂ¡õ¹ªÂÇ¤Î£²¿Í¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡µ¡¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤·¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤âÅöÁ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºå¿À¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£¶ÅÙÌÜ¤Î±äÄ¹Àï¡£½Å¶ì¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤Ð¤«¤ê¤¬¤³¤ì¤À¤±Â³¤±¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¡£ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢£±£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£±ÅÀ¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇ·â¿Ø¤¬ÇØÉé¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£²³ä£²Ê¬£²ÎÒ¡£ÂÇ¼Ô¸Ä¡¹¤ÎÄãÄ´¤¬¡¢ºîÀïÌÌ¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤Î¹¶·â¡£Æó»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÂåÂÇ¡¦»å¸¶¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¶áËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£°ìÁö¤Ë¤Ï½ÓÂ¤Î·§Ã«¤¬ÂåÁö¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆóÅð¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î³°Ìî¤Ï¸å¤í¤Ë¿¼¤¯²¼¤¬¤ë¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·§Ã«¤ÎÂ¤Ç¤â°ìÎÝ¢ªËÜÎÝ¤Ø¤Î°ìÂÇÄ¹¶îÀ¸´Ô¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡£Áö¼Ô¤¬ÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤ÐÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢²¾¤ËÅðÎÝ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â£±£°²ó¤Î¹¶·â¤Ï£±ÈÖ¡¦¶áËÜ¤«¤éºÆ³«¤Ç¤¤ë¡£¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÁªÂò»è¤À¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯½Ð¤»¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¼«Æì¼«Çû¤Î¾Ã¶ËÅª¤Ê°½Û´Ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡»ä¤¬ÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤Î»î¹çÆüÄø¤À¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¹ó½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢£··î»Ä¤ê£±£¸»î¹çÃæ¼Â¤Ë£±£²»î¹ç¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î²°³°¥²¡¼¥à¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉéÃ´¤Ð¤«¤ê¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¡¢¤³¤Î²á¹ó¤ÊÆüÄø¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡££±ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¤±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤È¹©É×¤òË¾¤à¡£¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë