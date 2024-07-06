¸ÞÎØÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÎÃË»Ò´ú¼ê¤Ï°ÛÎã¤ÎÁ´´ü´ÖÂÚºß¤Ø¡Ä¿·¼ïÌÜ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ç¶âÁÀ¤¦¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ò¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¡×
¡¡£²£¶Æü³«Ëë¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤ÈÁÔ¹Ô²ñ¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¤Î¹¾Â¼Èþºé¡Ê£²£µ¡Ë¡áÎ©Èô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡á¤È¤È¤â¤Ë´ú¼ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥óÃË»Ò¤ÎÈ¾°æ½Å¹¬¡Ê£²£²¡¢¥À¥ó¥µ¡¼Ì¾¡¦£Ó£è£é£ç£å£ë£é£ø¡Ë¡áÂè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡á¤Ï¡¢£²£¶Æü¤Î³«²ñ¼°¤«¤é£¸·î£±£±Æü¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Þ¤Ç¸½ÃÏ¤ËÂÚºß¡£¥Ñ¥ê¤ò¡È¥Û¡¼¥à¡É¤ËÊÑ¤¨¡¢¸ÞÎØ½éºÎÍÑ¤Î¿·¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡È¾°æ¤Ï·ëÃÄ¼°¤Ç¹¾Â¼¤È¤È¤â¤ËÃÄ´ú¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤¬ÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢ÅÁÅýÅª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¼ç¾¤òÇÑ»ß¡£¶¥µ»¼«ÂÎ¤â½éºÎÍÑ¤Ç¡¢Áª¼êÃÄ¤Î¿·¤¿¤Ê¡È´é¡É¤âÃ´¤¦´ú¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿£²£²ºÐ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬¿·Á¯¤ÊÄ©Àï¡£³«²ñ¼°¤«¤é¸ÞÎØÁ´ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò»î¹çÅöÆü¤Ë½Ð¤»¤¿¤é¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡³Ð¸ç¤Î½¢Ç¤¤À¤Ã¤¿¡£¥»¡¼¥ÌÀî¤ÎÁ¥¾å¤Ç´ú¼ê¤òÃ´¤¦³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï£²£¶Æü¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥óÃË»Ò¤Ï£¸·î£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«²ñ¼°¤«¤é¶¥µ»¤Þ¤ÇÌó£²½µ´Ö¤â¶õ¤¯¡£¸Ä¿Í¶¥µ»¤Î¾ì¹ç¡¢»þº¹Ä´À°¤ò´Þ¤á¤Æ¿ôÆüÁ°¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð£²¡¢£³Æü¸å¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¸å¤Î¿ô½µ´Ö¤ò²á¤´¤¹½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤È¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ò¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤ÆÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î¸ÞÎØ¤ËÄ©¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤â½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ø¸ÞÎØ¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÊý¤¬¶¥µ»¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£²áµî¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÁª¼êÃÄ¼ç¾¤¬Â¾¶¥µ»¤Î±þ±ç¤ËË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼êÂ¼¤«¤é¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ê¤ÉÃæ¿´Éô¤Þ¤Ç¤Ï£±£°¥¥í¤¢¤Þ¤ê¡£Î¦¾å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥µ»¾ì¤Ï£²¥¥í¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼êÂ¼¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤â¹¤¬¤ê¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡·ëÃÄ¼°¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ë¤ÏÌó£¶£°£°£°¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤é¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö³«²ñ¼°¡¢»î¹çÅöÆü¡¢ÊÄ²ñ¼°¤È¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£°ìÉÃ°ìÉÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¿´¡¦¥³¥ó¥³¥ë¥É¹¾ì¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶õµ¤¤òÃ¯¤è¤ê¤â´®Ç½¤·¤¿·Ð¸³¤ò¡È¥Û¡¼¥à¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡¹¾Â¼¡ÖÎÞÎ®¤ì¤½¤¦¡×¡¡¡»¡Ä¹¾Â¼¤Ï²Æµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£¶Ç¯¥ê¥ªÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¤Î·ëÃÄ¼°¤äÁÔ¹Ô²ñ¤Ë´¶·ã¡£¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÞ¤¬Î®¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö£²£¹Æü¤Î½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£´ú¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£