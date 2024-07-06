¥¹¥Ú¥¤¥óvs¥É¥¤¥Ä »î¹çµÏ¿
¡ÚEURO2024½à¡¹·è¾¡¡Û(¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¥¹¥Ú¥¤¥ó 2-1(±äÄ¹)¥É¥¤¥Ä
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¹]¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â(51Ê¬)¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î(119Ê¬)
[¥É]¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(89Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥¹]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë(120Ê¬+5)
<·Ù¹ð>
[¥¹]¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó(29Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹(74Ê¬)¡¢¥¦¥Ê¥¤¡¦¥·¥â¥ó(82Ê¬)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë2(100Ê¬¡¢120Ê¬+5)¡¢¥í¥É¥ê(110Ê¬)¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹(120Ê¬+1)¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿(120Ê¬+1)
[¥É]¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼(13Ê¬)¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥¦¥à(28Ê¬)¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò(56Ê¬)¡¢¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹(67Ê¬)¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥·¥å¥Æ¥Ã¥È(73Ê¬)¡¢¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯(90Ê¬)¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(94Ê¬)¡¢¥Ç¥Ë¥º¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö(113Ê¬)
´Ñ½°:54,000¿Í
¨§¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎEURO4¶¯!!µ×ÊÝÆ±Î½¥á¥ê¥Î¤¬±äÄ¹·àÅª·è¾¡¥´¡¼¥ë!! ³«ºÅ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¯¥í¡¼¥¹¤Î²ÖÆ»¾þ¤ì¤º
¨§¸½Ìò¥é¡¦¥ê¡¼¥¬MF¤¬EURO¥É¥¤¥ÄÀï¤Ë¡È°ìÈÌ¿Í¡É¤È¤·¤Æ»²Àï!! ¥æ¥Ë»Ñ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¨¦¥¤¥¨¥í¡¼·×16Ëç»àÆ®¤ÎÍ¾ÇÈ¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡È¹¶¼é¤Î¼´¡É3Áª¼ê½Ð¾ìÄä»ß¡¢¥Ú¥É¥ê¤â·ç¾ìÇ»¸ü¤ÇEURO½à·è¾¡¤Ø
¥¹¥Ú¥¤¥ó 2-1(±äÄ¹)¥É¥¤¥Ä
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¹]¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â(51Ê¬)¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î(119Ê¬)
[¥É]¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(89Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥¹]¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë(120Ê¬+5)
<·Ù¹ð>
[¥¹]¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó(29Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹(74Ê¬)¡¢¥¦¥Ê¥¤¡¦¥·¥â¥ó(82Ê¬)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë2(100Ê¬¡¢120Ê¬+5)¡¢¥í¥É¥ê(110Ê¬)¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹(120Ê¬+1)¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿(120Ê¬+1)
´Ñ½°:54,000¿Í
¨§¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎEURO4¶¯!!µ×ÊÝÆ±Î½¥á¥ê¥Î¤¬±äÄ¹·àÅª·è¾¡¥´¡¼¥ë!! ³«ºÅ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¯¥í¡¼¥¹¤Î²ÖÆ»¾þ¤ì¤º
¨§¸½Ìò¥é¡¦¥ê¡¼¥¬MF¤¬EURO¥É¥¤¥ÄÀï¤Ë¡È°ìÈÌ¿Í¡É¤È¤·¤Æ»²Àï!! ¥æ¥Ë»Ñ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¨¦¥¤¥¨¥í¡¼·×16Ëç»àÆ®¤ÎÍ¾ÇÈ¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡È¹¶¼é¤Î¼´¡É3Áª¼ê½Ð¾ìÄä»ß¡¢¥Ú¥É¥ê¤â·ç¾ìÇ»¸ü¤ÇEURO½à·è¾¡¤Ø