´ú¼ê¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦¹¾Â¼¡¡À¼±ç¤Ë´¶Æ°¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×
¡¡26Æü³«Ëë¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬5Æü¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ò·Þ¤¨¤ÆÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè2ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´ú¼ê¡¦¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹¾Â¼¤Ï¡¢ÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤ÎºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À»î¹ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£