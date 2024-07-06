ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó°ÜÀÒ·èÄêÅª!¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é32ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é²¤½£¤Ø
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë1Éô¥¢¥ë¥é¥ä¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£22Ç¯WÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ã«¸ý¤Ï¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÀîºêF¤«¤é¥¢¥ë¥é¥ä¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£º£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ãÌó¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¬¡¢¸ò¾Ä¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¡¢32ºÐ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î²¤½£¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëU¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê23¡Ë¤âº£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£