²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤òÁ°¤Ë¾´ý¤ÎÆ£°æ¼·´§¤ÈÅÏÊÕ¶åÃÊ¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ
6Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ë¾´ý¤Î²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤òÁ°¤Ë¡Ö±ÊÀ¤²¦°Ì¡×¤Î»ñ³Ê³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤ëÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬ÂÐ¶É¤ËÎ×¤à¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¼·´§¤ËÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¤¬Ä©¤àº£´ü¤Î²¦°ÌÀïÂè1¶É¤Ï6Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤ÎÆÁÀî±à¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£°æ¼·´§¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¤¹¤ì¤Ð5Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö±ÊÀ¤´ýÀ»¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö±ÊÀ¤²¦°Ì¡×¤Î»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¼Ô¤ÎÅÏÊÕ¶åÃÊ¤ÏÆ£°æ¼·´§¤È¤ÎÂÐ¶É¤Ç4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¼º¤¤¡¢Ìó19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌµ´§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Æü¡¢¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬½¸¤Þ¤ëÁ°Ìëº×¤Ë2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÂÐ¶É¤ËÎ×¤à¿´¶¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¦°ÌÀï¤Ï²Æ¤Î´ü´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ë¤µ¤ËÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËèÇ¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£²ó¤ÎÂÐ¶É¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤â»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Î¤ªÅ¹¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÅêÉ¼¡¦Áª¹Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤â²¿¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÎÂÐ¶É¤Ç¤â»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ë
¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î²¦°ÌÀï¤Ïµ×¡¹¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡¢²¦°ÌÀï¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£²ó¡¢7·î¡¢8·î¤ËÃå¤ëÏÂÉþ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤·¤¿Ä«³«¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡ÊÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ë
Âè1¶É¤Ï6Æü¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê7Æü¤Ë¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£