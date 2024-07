愛媛県伊方町でこの夏、地域独自の魅力を総動員した体験博覧会「佐田岬体験博2024」を開催します。

佐田岬体験博2024

◯開催期間 :2024年7月20日(土)〜9月30日(月)

◯体験プログラム:30件

◯参加申込 :公式サイトで受付中〜9月23日(月・祝)

[公式サイトはこちらから]

https://sadamisaki-wv.com/taiken-haku/

愛媛県伊方町でこの夏、地域独自の魅力を総動員した体験博覧会「佐田岬体験博2024」を開催!

観光市場で注目を集める体験型観光のトレンドに応え、佐田岬半島の美しい自然や地域文化を深く体験できる多彩なプログラムを、2024年7月20日(土)〜9月30日(月)まで提供します。

四国の最西端に位置する日本一“細長い”半島、佐田岬半島。

東西約40kmにわたるこの半島は、かつては「陸の孤島」と呼ばれたこともあり、半島内の55の集落それぞれには今もなお、昔ながらの暮らしの文化が根付いています。

グローバル化が進む現代において、地域文化が画一化され、その土地々々の独自の風景が失われていく中、限られた範囲の中にこれほど多彩な暮らしの景色が残り受け継がれていることは、まさに奇跡です。

そんな佐田岬半島を舞台とする「佐田岬体験博」では、伝統漁を継ぐ「海士(あまし:素潜り漁師)」自慢の幻の赤ウニを堪能するプログラムや、岬ですくすくと超ビッグサイズに育ったタデアイを使ったタタキ染め、地元の方もあまり見たことが無い、佐田岬灯台の「エメラルドタイム」をガイドが案内するツアー、手間暇かかる郷土料理を町の奥さまと一緒に作る宿泊プランなど、観光に訪れた方々が佐田岬半島ならではのとっておきの景色や文化を体験することができる30件のプログラムを用意されました。

体験カテゴリは[海遊び][野遊び][グルメ][暮らし文化]の4つ。

期間中に1日だけ開催する特別プランや、数時間だけの気軽なワークショップ、1日まるごと楽しめる宿泊プランまで、お好きなプログラムを組み合わせて楽しむこともできます。

そして「佐田岬体験博」のプログラムはすべて地元事業者が主催です。

観光に訪れた皆さまには、地域の人々の温もりとホスピタリティを感じられます。

この夏だけの特別プランが目白押しの「佐田岬体験博2024」は、2024年7月20日(土)〜9月30日(月)まで開催。

プログラム参加にはすべて事前予約が必要で、現在公式サイトにて事前予約を受付中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幻の赤ウニを堪能するプログラムも!佐田岬体験博2024 appeared first on Dtimes.