中高生向け科学の面白さを体験！ひらめき☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI

四天王寺大学の教育学部 佐藤美子教授は、中高生の科学的好奇心を刺激して“ひらめき”、“ときめく”心の豊かさと知的創造性を育むことを目的とし、7月27日(土)に「ひらめき☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI」を開催!

「ひらめき☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI」は、日本学術振興会が全国で展開されており、小・中・高校生が、直に見る、聞く、触れることで、科学のおもしろさを感じてもらう取り組みとして、本学から教育学部長の佐藤美子教授が開催するものです。

当日は、「プログラミング体験」や、「金属樹」を作って色や形の変化から科学反応を探究し、実際に自身の目で見て、触れることで科学の面白さを直に体験できるプログラムなど5つの実験を用意されています。

〜開催概要〜

開催日時 :2024年7月27日(土)10:00〜17:00

開催場所 :四天王寺大学 5号館 理科実験室

参加対象 :中学生・高校生 20名

お申し込み:日本学術振興会ホームページより

https://www.jsps.go.jp/j-hirameki/

〜実験内容〜

実験(1) micro:bitでプログラミングを体験しよう

実験(2) 金属の性質を確かめる実験のプログラミングをしよう

実験(3) 液体チッ素で-196℃の世界を楽しむライチタイム実験

実験(4) 科学反応を色の変化で確かめよう(信号反応と時計反応)

実験(5) 金属樹をつくろう!

