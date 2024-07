サドンデスソース配合！らあめん花月嵐『赤鬼ニンニク味噌タンメン 鬼魁X４・ 破魁X』

「らあめん花月嵐」は、『赤鬼ニンニク味噌タンメン 鬼魁X(キカイジュウ)と破魁X(ハカイジュウ)』を国内の花月嵐で期間限定販売中です。

らあめん花月嵐『赤鬼ニンニク味噌タンメン 鬼魁X4・ 破魁X』

花月嵐チャレンジ系ラーメンの人気シリーズ『赤鬼ニンニク味噌タンメン』が約9年の時を経て再び登場します!

旨味と辛さの抜群のバランスを楽しめる【鬼魁X(キカイジュウ)】。

鬼魁X(キカイジュウ)をはるかに超える辛さを誇る【破魁X(ハカイジュウ)】。

どちらも、鬼のような辛さとクセになる旨さを味わえる1杯です。

【鬼魁X(キカイジュウ)】

■ボリュームたっぷり!!モチモチ食感の特製太麺!

旨辛な赤鬼スープをしっかりと受け止める、花月嵐自慢の特製太麺使用しています。

■辛いけどクセになる!!濃厚旨辛赤鬼スープ!

豚鶏スープと大量の野菜を煮込んで作られた旨味たっぷりのスープに、選りすぐりの味噌・唐辛子を独自の配合で掛け合わせた赤鬼スープです。

さらに秘伝のタレ、ニンニク、バリ辛ハバネロ暴流も加わり旨辛度もパワーアップしました。

赤鬼ニンニク味噌タンメン鬼魁X(税込990円)

【破魁X(ハカイジュウ)】

■鬼魁X(キカイジュウ)をはるかに超える辛さ!

たっぷりの一味唐辛子と激辛の定番「サドンデスソース」を配合!

生半可な覚悟では挑んではいけない、上級者向けの一杯です。

■盛りだくさん!!旨辛具材チーム!

自慢の赤鬼スープで煮込まれ、しっかりと味の染み込んだもやし、キャベツ・スライス・ニンニク・青ネギ・ニラ等の野菜と豚肉をたっぷり盛り付けました。

○商品紹介

・赤鬼ニンニク味噌タンメン鬼魁X 販売価格:990円(税込)

・赤鬼ニンニク味噌タンメン破魁X 販売価格:1,220円(税込)

