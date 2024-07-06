TVアニメ『2.5次元の誘惑(リリサ)』



2024年7月5日からTOKYO MXほかにて毎週金曜日より放送開始（連続2クール放送）TVアニメ公式HP：https://ririsa-official.com/TVアニメ公式YouTube：https://www.youtube.com/@ririsa_official「2.5次元の誘惑（リリサ）」公式X：https://twitter.com/ririsa_official[スタッフ]原作：橋本悠（集英社「少年ジャンプ＋」連載）監督：岡本英樹シリーズ構成：吉岡たかをキャラクターデザイン：下谷智之音楽：堤博明アニメーション制作：J.C.STAFF[キャスト]奥村正宗：榎木淳弥天乃リリサ：前田佳織里橘美花莉：鬼頭明里ノノア（乃愛）：鈴代紗弓喜咲アリア：渡部紗弓753♡：山根綺羽生まゆり：M・A・Oマギノ：貫井柚佳オギノ：杉田智和オープニングテーマ：めいちゃん「シャッターチャンス」作詞：めいちゃん、田中秀典作曲：めいちゃん、PRIMAGIC編曲：PRIMAGIC