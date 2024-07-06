めいちゃん、アニメ『2.5次元の誘惑』OPテーマの新曲「シャッターチャンス」リリース
めいちゃんが7月6日に新曲「シャッターチャンス」をデジタルリリースした。
同曲は7月5日から放送が開始されたTVアニメ『2.5次元の誘惑(リリサ)』の1クール目オープニングテーマ。同作品は2019年よりマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて配信中で、単行本は第20巻まで発売され、シリーズ累計発行部数300万部を突破した橋本悠による人気のコスプレ青春熱血漫画が原作。公開されたばかりのノンクレジットOP映像では、楽曲にあわせて物語を彩るコスプレイヤーたちが次々と登場し、まさにシャッターチャンスが満載のスペシャルな内容が楽しめる。
リリース情報
「シャッターチャンス」
音楽配信リンク：https://Meychan.lnk.to/ShutterChance
TVアニメ『2.5次元の誘惑(リリサ)』
2024年7月5日からTOKYO MXほかにて毎週金曜日より放送開始
（連続2クール放送）
TVアニメ公式HP：https://ririsa-official.com/
TVアニメ公式YouTube：https://www.youtube.com/@ririsa_official
「2.5次元の誘惑（リリサ）」公式X：https://twitter.com/ririsa_official
[スタッフ]
原作：橋本悠（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：岡本英樹
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：下谷智之
音楽：堤博明
アニメーション制作：J.C.STAFF
[キャスト]
奥村正宗：榎木淳弥
天乃リリサ：前田佳織里
橘美花莉：鬼頭明里
ノノア（乃愛）：鈴代紗弓
喜咲アリア：渡部紗弓
753♡：山根綺
羽生まゆり：M・A・O
マギノ：貫井柚佳
オギノ：杉田智和
オープニングテーマ：めいちゃん「シャッターチャンス」
作詞：めいちゃん、田中秀典
作曲：めいちゃん、PRIMAGIC
編曲：PRIMAGIC
＜めいちゃん アリーナライブツアー『太陽のマーチ』＞
特設ページ https://meychan.com/taiyonomarch/
大阪城ホール
2024年6月7日(金) 開場17:30 / 開演18:30 【フェス】 ※ゲスト後日発表
2024年6月8日(土) 開場16:00 / 開演17:00 【ワンマン】
さいたまスーパーアリーナ
2024年6月15日(土) 開場17:00 / 開演18:00 【フェス】 ※ゲスト後日発表
2024年6月16日(日) 開場16:00 / 開演17:00 【ワンマン】
▼TICKET
指定席 10,000円(税込)
2日間通し券（大阪城ホール公演／さいたまスーパーアリーナ公演） 20,000円(税込) ※SP特典：A4トートバッグ付き
親子チケット 9,500円(税込) ※1枚あたり
アルバム『やきそばパン』
特設サイト https://meychan-yakisobapan.ponycanyon.co.jp/
※受注限定スペシャル盤の受付は2024年5月6日(月祝)まで
【受注限定スペシャル盤】2CD+Blu-ray+GOODS（SCCA-00159／税込8,000円）
2CD+Blu-ray（PCCA-06289／税込5,250円）
2CD（PCCA-06290／税込3,900円）
収録内容
・[CD] ※全形態共通内容
「仮面」「物の怪の類」「キスしちゃだめっ！」「エンジョイ」「流声」「あっけない」他
・[Blu-ray] ※受注限定スペシャル盤、2CD+Blu-ray盤のみ付属
(映像収録内容は後日発表)
・[GOODS] ※受注限定スペシャル盤のみ付属
「やきそばパン」スペシャルトング＆トレイセット
関連リンク
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◆めいちゃん オフィシャルInstagram
◆＜めいちゃんワンマンライブツアー2023-2024『僕等の色彩』＞特設サイト