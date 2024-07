操舵室で船長体験！うずしおクルーズ「職業体験・キッズ船長になろう！」

兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」は、夏休みに向けて親子で楽しめるイベント「職業体験・キッズ船長になろう!」を5日間限定で開催します。

うずしおクルーズ「職業体験・キッズ船長になろう!」

兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」は、夏休みに向けて親子で楽しめるイベント「職業体験・キッズ船長になろう!」を5日間限定で開催!

夏の思い出作りや夏休みの自由研究に、職業体験イベントを家族で楽しめます。

イベントページ:

https://www.uzu-shio.com/kidscaptain/

■ 開催概要

開催日 :2024年8月2日(金)、11日(日)、12日(月)、25日(日)、26日(月)

時間 :10時00分〜12時15分頃(受付開始9時00分)

所要時間:2時間15分(乗船時間含む)

集合場所:兵庫県南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館3階(道の駅福良)

体験内容:普段は入れない操舵室で船長体験、無線通信や

船上ガイドのアナウンスなど。

対象 :小学3年生以上のお子様とその保護者様

定員 :15名(お子様5名と保護者様10名)

■ 参加料

料金 :小学生 3,000円、大人 5,000円

含むもの:乗船料、体験料、貴賓室貸切、消費税

※保護者の方はお子様の体験の見学となります。

※気象海象により、体験内容は予告なく変更する場合があります。

■ 体験のポイント

・子供の自主性や積極性が高められ、船舶や船員の知識が学べます。

・普段は入れない操舵室で、船長の仕事を体験できます。

・うずしおクルーズの魅力をお客様に伝える船上ガイドの仕事に挑戦できます。

・ご参加いただいたすべてのお子さまへ修了証を贈呈します。

・10:50発便の咸臨丸で職業体験とうずしお観覧を楽しめます。

■申込方法

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

申込ページURL:

https://www.uzu-shio.com/kidscaptain/

