操舵室で船長体験！うずしおクルーズ「職業体験・キッズ船長になろう！」
兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」は、夏休みに向けて親子で楽しめるイベント「職業体験・キッズ船長になろう！」を5日間限定で開催します。
うずしおクルーズ「職業体験・キッズ船長になろう！」
兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」は、夏休みに向けて親子で楽しめるイベント「職業体験・キッズ船長になろう！」を5日間限定で開催！
夏の思い出作りや夏休みの自由研究に、職業体験イベントを家族で楽しめます。
イベントページ：
https://www.uzu-shio.com/kidscaptain/
■ 開催概要
開催日 ：2024年8月2日(金)、11日(日)、12日(月)、25日(日)、26日(月)
時間 ：10時00分〜12時15分頃(受付開始9時00分)
所要時間：2時間15分(乗船時間含む)
集合場所：兵庫県南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館3階(道の駅福良)
体験内容：普段は入れない操舵室で船長体験、無線通信や
船上ガイドのアナウンスなど。
対象 ：小学3年生以上のお子様とその保護者様
定員 ：15名(お子様5名と保護者様10名)
■ 参加料
料金 ：小学生 3,000円、大人 5,000円
含むもの：乗船料、体験料、貴賓室貸切、消費税
※保護者の方はお子様の体験の見学となります。
※気象海象により、体験内容は予告なく変更する場合があります。
■ 体験のポイント
・子供の自主性や積極性が高められ、船舶や船員の知識が学べます。
・普段は入れない操舵室で、船長の仕事を体験できます。
・うずしおクルーズの魅力をお客様に伝える船上ガイドの仕事に挑戦できます。
・ご参加いただいたすべてのお子さまへ修了証を贈呈します。
・10:50発便の咸臨丸で職業体験とうずしお観覧を楽しめます。
■申込方法
WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)
申込ページURL：
https://www.uzu-shio.com/kidscaptain/
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