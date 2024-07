＠cosme TOKYO(原宿)にて特設コーナー展開！スモカ歯磨「MASHIRO -マシロ-」

スモカ歯磨は、2024年7月3日(水)から7月30日(火)まで原宿の@cosme TOKYOにてホワイトニングに特化したパウダー歯みがき「MASHIRO -マシロ-」の特設コーナーを展開中です。

スモカ歯磨「MASHIRO -マシロ-」

MASHIROブランドサイト:

https://mashiro-smoca.jp/

■商品紹介

<MASHIRO -マシロ- “健康的な歯の白さ”へ導く薬用ホワイトニングパウダー>

◇研究を重ねた、新・ホワイトニング

MASHIROは、これまでのホワイトニングとは異なり、歯の白さと、歯の健康の両立を考えた粉ハミガキコです。

特徴(1) 超微粒なマイクロシリカ※1で、汚れは落ちて歯に優しい。

特徴(2) ホワイトニング力が高いピロリン酸Caを配合。

特徴(3) 葉緑素で口臭を抑え、ビタミンEとGK2が歯周病※2を予防しWの効果。

これらの特徴成分があなた本来の歯の美しさを導きだします。

※1 無水ケイ酸

※2 歯周炎・歯肉炎の総称です。

◇ギフトにしたくなるデザインでグッドデザイン賞受賞

歯磨き粉とは思えない洗練されたおしゃれなパッケージデザインで2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

■@cosme TOKYO 特設コーナー取り扱い商品

MASHIRO 薬用ホワイトニングパウダー ハーブミント 30g 1,800円(税込)

MASHIRO 薬用ホワイトニングパウダー ザクロミント 30g 1,800円(税込)

MASHIRO TOOTHBRUSH 480円(税込)

■開催概要

開催日時: 2024年7月3日(水)〜7月30日(火)

会場 : @cosme TOKYO 特設コーナー(1F)

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27)

アクセス: JR「原宿」駅 徒歩1分

詳細URL :

https://www.cosme.net/store/flagship/tokyo/

