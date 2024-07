1秒で設置できる！MAXWIN 折りたたみ傘型サンシェード『K-SSD06』

カー用品メーカーMAXWINを運営する昌騰は、車の暑さ対策に便利な、1秒で設置ができる折りたたみ傘型サンシェード『K-SSD06』を在庫限りでメーカー希望小売価格より半額の1,500円で販売中です。

MAXWIN 折りたたみ傘型サンシェード『K-SSD06』

発売日 :発売中

価格 :メーカー希望小売価格 3,000円(税込)

※在庫限りで1,500円(税込)で販売

サイズ :(Lサイズ)120〜140×80cm (Sサイズ)110〜125×65cm

(折りたたみ時)約32cm×約8cm×約5cm

重さ :0.55kg

材質 :(傘面)布+チタン (傘フレーム)スチールフレーム

カラー :(表面)シルバー (裏面)ブラック

カー用品メーカーMAXWINを運営する昌騰は、車の暑さ対策に便利な、1秒で設置ができる折りたたみ傘型サンシェード『K-SSD06』を在庫限りでメーカー希望小売価格より半額の1,500円で販売中!

◆1秒で設置できる!折りたたみ傘タイプの車用サンシェード

折りたたみ傘の様に広げるだけなので一瞬で設置できます!収納時もたたむだけでコンパクトに収納できます。

◆車内を傷つけない

柄の部分を折り曲げることが出来るので、先端部分で車のダッシュボードやカーナビの画面など傷つけることなく、安心して設置できます。

中棒折れタイプ

10本の伸縮フレーム

◆ルームミラーが邪魔にならない、V字カットデザイン

ルームミラーに干渉しないV字カットデザイン。

設置するときにルームミラーが邪魔になりません。

V字カットデザイン

◆チタン素材でUVカット効果抜群!

外側にチタンシルバーがコーディングされ、99%の有害な紫外線を効果的に遮断します。

駐車時に大事な車を太陽光からしっかりと守り、紫外線による車内内装の劣化を抑えます。

UVカット効果抜群

◆車内の温度上昇を軽減

日光を遮光する事により車内の温度上昇を大幅に軽減し、エアコンへの負荷が減り省燃費も向上します。

車内の温度上昇を軽減

◆プライバシー保護

車内の様子も遮断できるので盗難防止などの防犯対策にもなります。

車中泊や仮眠時にオススメ。

また災害時にも安心。

◆コンパクト収納

使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。

専用の収納ケース付属でドアポケットに収めることもできます。

目隠しとしても使用可能

◆多くの車種に対応

SサイズとLサイズの2サイズを用意されました。

軽自動車からミニバンまで幅広く利用できます。

