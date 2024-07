【パリのセーヌ河岸 トリコロールver.】7月6日 発売価格:2,035円

カワダは、ブロック玩具「パリのセーヌ河岸 トリコロールver.」を7月6日に発売する。価格は2,035円。

ブロック玩具「nanoblock(ナノブロック)」より、トリコロールに彩られた、フランス・パリを象徴する世界遺産「パリのセーヌ河岸」が新登場する。

通常カラーとは異なり、クリアブルー、クリアホワイト、クリアレッドをメインカラーに使用されたエッフェル塔が組みあがる。ナノブロック専用の「NB-026 LEDプレート USB」(別売)に対応しているので、幻想的なライトアップを楽しむことができる。

