【ポケットモンスター ニャオハ RS】【ポケットモンスター ホゲータ RS】【ポケットモンスター クワッス RS】7月6日 発売価格:各1,760円

カワダは、ブロック玩具「ポケットモンスター ニャオハ RS」及び「ポケットモンスター ホゲータ RS」、「ポケットモンスター クワッス RS」を7月6日に発売する。価格は各1,760円。

Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で最初に選ぶ3匹のポケモン「ニャオハ」、「ホゲータ」、「クワッス」が、ブロック玩具「nanoblock(ナノブロック)」より登場する。

ポケナノ「RS」は、斜めやフラットのパーツを多用し、ナノブロックのあらゆる表現方法を駆使してポケモンを再現することができる。

「ポケットモンスター ニャオハ RS」

体色には新色のパステルグリーンが採用され、頭は左右に動かすことができる。

「ポケットモンスター ホゲータ RS」

ちらっと見える口の中まで忠実に再現され、手を自由に動かすことができる。

「ポケットモンスター クワッス RS」

頭は左右可動し、手は自由に動かすことができる。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C) 1998-2021 KAWADA CO. LTD. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。