【一番くじ ドラゴンボール EX 雲の上の神殿】7月6日より順次発売価格:1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ドラゴンボール EX 雲の上の神殿」を7月6日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「ドラゴンボール」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からD賞までフィギュアで、孫悟空&カリン、神様、ヤジロベー、ミスターポポがつくった神龍の模型が立体化されている。

その他に、コメント付きの台座が付属する約5cmのフィギュア、イラストやシーンを切り取ったアクリルスタンド、タオル、ビジュアルシートが取り揃えられている。

ラストワン賞には、若返り前のピッコロ大魔王が椅子付きの特大ボリュームでMASTERLISE PLUSにて立体化されている。

「一番くじ ドラゴンボール EX 雲の上の神殿」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞:孫悟空&カリン MASTERLISE PLUS

B賞:神様 MASTERLISE

C賞:ヤジロベー MASTERLISE

D賞:神龍の模型フィギュア MASTERELIVE COLLECTION

E賞:DRAGON ARCHIVES

F賞:ドラゴンスタンドコレクション

G賞:ジャガードタオル

H賞:ビジュアルシート

ラストワン賞:ピッコロ大魔王 MASTERLISE PLUS

ダブルチャンスキャンペーン:ピッコロ大魔王 MASTERLISE PLUS

ダブルチャンスキャンペーン

期間:発売日~10月末日

ラストワン賞と同一の「ピッコロ大魔王 MASTERLISE PLUS」賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

※発売日は流通により前後する場合があります。