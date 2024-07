【飛鳥馬トキ(バニーガール)】2025年4月 発売予定価格:19,800円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

マックスファクトリーより、2025年4月に発売される1/7スケールフィギュアの「飛鳥馬トキ(バニーガール)」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けシミュレーションRPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」(ブルアカ)に登場する「C&C」5番目のエージェントである飛鳥馬トキを立体化したものだ。

今回は潜入ミッションのためにバニーガール姿に変装したときのワンシーンを再現。全体的にブルーを基調としたカラーリングの衣装と、白いソックスとスーツケースを手に持った姿になっており、キュートでありながらクールな見た目に仕上げられている。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約300mmだ

飛鳥馬トキの頭上に浮かんでいるヘイローは、部分的にパーツが離れているような不思議なデザインだ。それを再現するために、隙間やパーツのつながり部分にはクリアパーツが採用されている。栗色の長い髪には青いポイントカラーが入れられており、こちらも衣装とマッチしていて美しい。

大きな瞳は、じっとこちらを観察しているようで、全体的に冷静な表情に見える。潜入ミッションのためか、耳や口元には通信用のヘッドセットが付けられているなど、細かいアイテムもしっかりと再現されている。編み込まれたヘアスタイルや頭に付けた大きなウサギの耳などの形状もかなりユニークだ。

ウサギの耳部分も絶妙な形状になっている

ヘイローの隙間部分にはクリアパーツが使われている

編み込まれたサイドのヘアスタイルなど、いろいろと見ていて飽きない

おへその辺りのへこみが分かるぐらいピチピチなバニーガール姿ということで、露出度も比較的高めだ。衣装自体は暗目の色合いになっているということもあり、その分白い素肌が光って見える。ちなみに写真には写っていないが、差し替えパーツとして「ピース手」も付属しているので、ややはしゃいでいるようなポーズに切り替えることもできる。

首元には、水色の大きなリボンが付けられている

白い素肌が美しい

おへその形もはっきりと分かる

手に持っているケースはソリッドなデザインになっており、バニーガール姿とのギャップ感があるところもユニークだ。足元には高いヒールを履いており、その分スラリと伸びた長い脚やスタイルの良さが引き立てられているように見える。

潜入ミッションには欠かせないアイテムが入ってる!?

腰から太ももあたりにかけての肉付き感も素晴らしい

青いヒールが脚の美しさを引き立てている

こちらの「飛鳥馬トキ(バニーガール)」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。ちなみに予約の受付は7月10日までと、残り数日となっている。何はともあれ絶対に手に入れておきたいという人は、早めに予約を済ませておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.