7年ぶりに再結成を発表した清 竜人25の新曲「Will you marry me ?」のミュージック・ビデオが7月7日(日)午後21時にYouTubeにてプレミア公開される。一足先にインスタとXでは、ティザー映像が公開となった。新しい夫人たちの詳細が明かされないまま楽曲「Will you marry me ?」が6月19日(水)に先行配信され、SNS上でもファン同士で「夫人たちの声、可愛いけど全然誰かわかんないや(笑)」「やっぱいい曲。新しい夫人はどんな子かなー楽しみ」「歌声聴いて昨日までは名前も浮かんでなかった子も浮かんでおります」などメンバー予想で盛り上がりを見せていたが、ミュージック・ビデオの中でようやく4名の夫人メンバーが明らかとなる。

清 竜人25「青春しちゃっていいじゃん / Will you marry me ?」

8月7日(水)発売

購入:https://erj.lnk.to/SfqQvi

初回生産限定盤(CD+12Pスペシャルブックレット)

ESCL 5995〜6 ¥1,800(税抜価格¥1,636)

1.青春しちゃっていいじゃん

2.Will you marry me ?

3.青春しちゃっていいじゃん(Instrumental)

4..Will you marry me ?(Instrumental)

封入特典:トレーディングカード5種のうちランダム1枚封入



通常盤 ESCL 5997 ¥1,200(税抜価格¥1,091)

1.青春しちゃっていいじゃん

2.Will you marry me ?

3.青春しちゃっていいじゃん(Instrumental)

4..Will you marry me ?(Instrumental)



店舗別特典 対象店舗/特典内容

・清 竜人25応援店:オリジナルステッカー

対象店舗:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ryujinkiyoshi/shoplist/240807/

・Amazon.co.jp:ガジャケ

・楽天ブックス:オリジナル缶バッジ

・セブンネットショッピング:オリジナルギターピック

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザインは追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。

予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

8月7日(水)発売購入:https://erj.lnk.to/SfqQvi初回生産限定盤(CD+12Pスペシャルブックレット)ESCL 5995〜6 ¥1,800(税抜価格¥1,636)1.青春しちゃっていいじゃん2.Will you marry me ?3.青春しちゃっていいじゃん(Instrumental)4..Will you marry me ?(Instrumental)封入特典:トレーディングカード5種のうちランダム1枚封入通常盤 ESCL 5997 ¥1,200(税抜価格¥1,091)1.青春しちゃっていいじゃん2.Will you marry me ?3.青春しちゃっていいじゃん(Instrumental)4..Will you marry me ?(Instrumental)店舗別特典 対象店舗/特典内容・清 竜人25応援店:オリジナルステッカー対象店舗:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ryujinkiyoshi/shoplist/240807/・Amazon.co.jp:ガジャケ・楽天ブックス:オリジナル缶バッジ・セブンネットショッピング:オリジナルギターピック※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※特典のデザインは追ってご案内いたします。※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。





<KIYOSHI RYUJIN25〜REUNION PARTY〜>

2024年7月11日(木)

@KT Zepp Yokohama

Open18:15/Start 19:15

・1Fスタンディング 前売:¥6,000(ドリンク代別)

・2F指定 前売:¥6,500(ドリンク代別)

・チケット一般発売6/15(土)12:00〜販売開始(※先着):https://eplus.jp/kiyoshiryujin/

*整理番号順でのご入場となります

*3歳未満 乳幼児 入場不可

*保護者1名につき小学生以下1名まで無料

*1Fスタンディング 中学生以上チケット必要

*2F指定席 小学生以上チケット必要(保護者1名につき1名の膝上鑑賞のお子様は無料)

2024年7月11日(木)@KT Zepp YokohamaOpen18:15/Start 19:15・1Fスタンディング 前売:¥6,000(ドリンク代別)・2F指定 前売:¥6,500(ドリンク代別)・チケット一般発売6/15(土)12:00〜販売開始(※先着):https://eplus.jp/kiyoshiryujin/*整理番号順でのご入場となります*3歳未満 乳幼児 入場不可*保護者1名につき小学生以下1名まで無料*1Fスタンディング 中学生以上チケット必要*2F指定席 小学生以上チケット必要(保護者1名につき1名の膝上鑑賞のお子様は無料)

なお、8月7日(水)にはシングルCD「青春しちゃっていいじゃん / Will you marry me ?」が発売となる。新体制での新曲「青春しちゃっていいじゃん」と先行配信された「Will you marry me ?」の両A面シングルで、初回生産限定盤には特別ブックレットとトレーディングカード(全5種)がランダムで1枚封入される特別仕様となっている。