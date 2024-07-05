¡Ú¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡ß¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡Û¿·¥¥ã¥é¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¥°¥Ã¥º¤òÌã¤ª¤¦¡ª
¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ºÎÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¤ªÅ¹¤Ç³«ºÅ¡ª¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª
¡ä¡ä¡ä¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÇÌã¤¨¤ë¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë
¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¿§¸¯¤¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤æ¤ë²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÀßÄê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂç¿Í¤¿¤Á¤ò¤âÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£2012Ç¯¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¤ª¤Á¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢2022Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢7·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤ª¤í¤·Å·¤×¤é¤¦¤É¤ó¡×1¿©¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¤ÏÁ´Éô¤Ç5¼ïÎà¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£³ÆÅ¹¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Û¤Ã¤«¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤µ¤Þ¸ÂÄê´ë²è¡×¤â¼Â»Ü¡£¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¡¢¤Û¤Ã¤«¥¢¥×¥ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ËÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç500Ì¾¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¸ø¼°X¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÊC¡Ë2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
¡ä¡ä¡ä¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÇÌã¤¨¤ë¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë
¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¿§¸¯¤¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤æ¤ë²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÀßÄê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂç¿Í¤¿¤Á¤ò¤âÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£2012Ç¯¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¤ª¤Á¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢2022Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤ª¤í¤·Å·¤×¤é¤¦¤É¤ó¡×1¿©¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¤ÏÁ´Éô¤Ç5¼ïÎà¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£³ÆÅ¹¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Û¤Ã¤«¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤µ¤Þ¸ÂÄê´ë²è¡×¤â¼Â»Ü¡£¥ß¥Ë¤¦¤Á¤ï¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¡¢¤Û¤Ã¤«¥¢¥×¥ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ËÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç500Ì¾¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¸ø¼°X¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£¡Ö¤¨¤Ó¤Æ¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÊC¡Ë2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.