すみっコぐらしの新キャラクター「えびてんのしっぽ」をいち早く採用したキャンペーンが、ほっかほっか亭のお店で開催! さっそく詳細をチェックしよう!『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

この度、7月5日(金)から期間限定で、「すみっコぐらし えびてんのしっぽキャンペーン」が、ほっかほっか亭にて実施!キャンペーンでは、対象商品の「おろし天ぷらうどん」1食をお買い上げの方に、先着ですみっコぐらしオリジナルミニうちわが1枚プレゼントされる。ミニうちわは全部で5種類で、ランダムで提供される。各店数量限定で、なくなり次第終了となるので、欲しい方はお早めに!また、ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ会員さま限定企画」も実施。ミニうちわに同梱されている応募シリアルコードを、ほっかアプリのキャンペーン特設ページに入力のうえ応募すると、抽選で500名に「すみっコぐらしオリジナルサコッシュ」がプレゼントされる。そのほかにも、ほっかほっか亭公式Xでフォロー&リポストキャンペーンも開催。「えびてんのしっぽ」のキュートなアイテムを、どうぞお見逃しなく!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.