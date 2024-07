【大型アップデート「極寒の地:ゴダード」】7月10日 実施予定

エヌシージャパンは、Android/iOS/PC(NCSOFTの独自プラットフォームPURPLEを経由)用MMORPG「リネージュ2M」において7月10日に実施する大型アップデート「極寒の地:ゴダード」の情報を特設サイトにて公開した。

新規領地「ゴダード」

新たな領地「ゴダード」では、拠点となる「ゴダード城の村」のほか、狩場として「野獣の庭園」、「アルゴスの壁」、「女神の宝石箱」、「諸侯の参拝地」が登場する。

スキル ケア ラッシュ「短剣&オーブ」

「スキルケアラッシュ」の第4弾として実施する「短剣」、「オーブ」のスキル調整では、既存のスキルの調整のほか、それぞれ2種類ずつ、新たなスキルが登場する。

「短剣」

「短剣」では、「シャドーステップ」を強化してダメージを複数対象に与え、使用時、「ハイド」の再使用時間を初期化するコンボスキルを追加する伝説級スキル「ファントムステップ」や「デッドリーブロー」のダメージ回数を増加する英雄級スキル「アサシンブロー」が登場。

「オーブ」

「オーブ」では、対象のHPを継続的に回復できる伝説級スキル「グレースヒール」や「ボルトスマッシュ」を強化してダメージと対象数を増加する英雄級スキル「ミラクルボルト」が登場。

CAREクーポン

特別なクーポンとして、「バーツ/ジグハルト/カイン」、「パプリオン/リンドビオル」のワールドでそれぞれ4種類ずつ「CAREクーポン」が登場。「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドでは「CAREクーポン:クラス」、「CAREマスタークーポン:クラス」のほか新規クーポンとして、「CAREクーポン:クラス昇格」、「CAREクーポン:アーティファクト」を獲得することができる。

「パプリオン/リンドビオル」ワールド

「パプリオン/リンドビオル」ワールドでは「CAREクーポン:クラス」、「CAREマスタークーポン:クラス」、「CAREクーポン:アガシオン」のほか「パプリオン/リンドビオル」ワールドで初の「CAREクーポン:クラス超越」を獲得することが可能。

そのほか

唯一級クラス「ブライト」や「スキルケアラッシュ」の第5弾の対象武器種などの情報も公開された。詳細は特設サイト「極寒の地:ゴダード」で確認できる。

