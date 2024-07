ポリネシア×SDGsがテーマ！タヒチプロモーション「Shonan Mana Terrace 2024」

タヒチプロモーションは、2024年7月13日(土)〜15日(月祝)の3日間「Shonan Mana Terrace 2024」を開催します。

タヒチプロモーション「Shonan Mana Terrace 2024」

会場 :テラスモール湘南

そらかぜステージ・ゲートスクエア(1F屋外)

〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1

※JR辻堂駅北口直結

日時 :2024年7月13日(土)、14日(日)、15日(月祝) 11:00〜18:00(予定)

料金 :入場無料

実施内容:ダンスステージ(タヒチアンダンス・フラダンス等)

ショップブース/キッチンカー/サステナブルブース等

7月15日(月祝)は「とびだせ!マグカル開放区in湘南」を一部ステージにて開催。

主催 :タヒチプロモーション

協力 :ゼットン/テラスモール湘南/HiLife Store JAPAN

古くからサステナブルな活動が活発なポリネシアの文化とSDGsをテーマにしたイベントです。

ステージではポリネシアの伝統舞踊「タヒチアンダンス」や「フラダンス」をはじめとするコンテンツを展開。

ブースではタヒチ文化として古くから現地職人が手作りで制作する「パレオ」の販売やポリネシア産のオーガニック商品の販売、サステナブルストラテジーを発表し湘南ビーチクリーン活動をはじめ、積極的な取り組みを行うハワイアンレストラン「アロハテーブル」のドリンク販売、ふじさわSDGs共創パートナー団体なども参加します。

ポリネシア×SDGsをテーマに楽しめるイベントとなっています。

■会場について

【テラスモール湘南】

天井が高くゆったりとした買い物スペースと、気持ちのいい風を感じることのできるテラス。

テラスモール湘南は、そこにいるだけで湘南らしさを感じることのできる、湘南エリア最大級のショッピングセンターです。

イベント会場は開放感あふれる1F屋外イベントスペースです。

(そらかぜステージ・ゲートスクエア)

■ステージコンテンツ

ステージではポリネシアの伝統舞踊「タヒチアンダンス」や「フラダンス」のステージを開催します。

3日間で44ステージで昨年の約500名を大きく上回る約800名のダンサーがイベントを盛り上げます。

また7月15日(月祝)には一部ステージにて「とびだせ!マグカル開放区in湘南」を開催。

様々なステージを楽しめます。

【とびだせ!マグカル開放区in湘南について】

県庁前の日本大通りで音楽やダンスなどのパフォーマンスを自由に発表できる取組「マグカル開放区」を、県内各地に拡大して開催します。

2024年度から始める取組で、年間5回程度開催予定です。

第一弾は、7月15日(月祝)に「Shonan Mana Terrace 2024」とコラボ(連携)し、テラスモール湘南(JR辻堂駅北口)で実施します。

■イベントブース

Shonan Mana Terrace 2024ではさまざまなショップが参加します。

【Heiva Monoi de Tahiti】

高い保湿力と香り豊かな「モノイオイル」。

アンチエイジング効果もある美容効果の高いオイルは、紫外線の強いこれからの季節におすすめの商品です。

13種類の中からお好きな香りを探してみて下さい。

【タヒチプロモーション】

タヒチの大自然の素材を使用した、歴史的なサステナブルな商品の数々。

現地職人が一枚一枚手染めし、植物や、海、歴史などをモチーフとした、絵画のような作品「Tahiti Art パレオ」や継承されてきた技術と、天性の美的感覚によって作り出される繊細で美しい伝統工芸品の販売。

【aloha table湘南(ドリンク販売)】

アロハテーブルを運営するゼットンでは2019年、サステナブルストラテジーを発表し環境問題に取り組んできました。

2023年には国内aloha table全店で安全に繰り返し使用出来るステンレスストローを導入し、資源の有効活用、ごみの排出量軽減、CO2の削減に取り組んでいます。

aloha table湘南店舗におきましては2020年3月より、片瀬江ノ島海岸を中心に毎月ビーチクリーン活動を行っています。

ビーチクリーン活動を介してマナテラス湘南様及び数々の方々と素敵な出会いがあったことを嬉しく思います。

マナテラス運営事務局様にはビーチクリーン活動の支援としてユニフォーム(ビブス)のご寄付をいただきました。

これからも「海を綺麗に、地域を綺麗に」の気持ちを込めて活動を継続していきたいと思っています。

https://www.facebook.com/alohatable.shonan

今回は茅ヶ崎を拠点とし、知的障がいがある子供たちにサーフィン他、海での活動を通じ「海から陸へのノーマライゼーションの社会づくり」に取り組むOcean’s love様と共同で出店します。

http://oceanslove.com/

障がい児たちも販売スタッフとして店頭に立ちます。

【ふじさわSDGs共創パートナー】

7/13(土):ランドセル譲渡会、ハギレを使ったワークショップ企画

(実施主体 学生服リユースshopさくらや藤沢店)

7/15(月):こどもたちによるSDGsミニFM局設置

(実施主体 一般社団法人次世代こども教育協会)

ランドセル譲渡会

SDGsラジオ

【HiLife(ハワイアンアパレルブランド)】

HiLifeは、ハワイ生まれのグラフィックデザイナーによって世界中に“Alohaの精神を広げたい”という想いからクリエイトされたファッションブランドです。

HiLifeのロゴは、しっかりと大地に根を張る樹の枝に、Hawaiiの島々が枝葉となって繋がっている姿が表現されています。

それは、Hawaiiの島々が持つ多様性、すなわち民族、文化、住む島の違いを超越し、同じルーツを持つ人々がAlohaの精神を愛し、共に生きていることを象徴しています。

昨年に続けて2024年も出店♪ ”Aloha Spirit”をお届けします!

出店ブース

【ショップ情報】

HiLife Store JAPAN

神奈川県鎌倉市由比ヶ浜2-22-11

「鎌倉駅」徒歩15分「和田塚駅」徒歩8分

営業時間 : 10:00-18:00

定休日 : 水曜日

【O.Preje by Onishi Pearls】

真珠の養殖は海洋環境を配慮した持続可能な方法で行われており、海洋生態系の保護と海洋生物の多様性の維持に寄与しています。

真珠の神秘的な自然の美しさをそのままに、楽しみと喜びを感じていただけるジュエリーを案内します。

■キッチンカー

【SHINCA】

サクッともちっとジューシーなモチコチキン!

キッチンカーグルメ選手権2023では銀賞を受賞。

【笑日】

飲むわらび餅の新感覚食感を楽しめます。

わらび餅は低カロリー低糖質の和菓子です。

糖質を減らして美味しい健康に良いカロリーを♪

■寄付活動

イベントを通じてサステナブルな社会の実現に向け、昨年イベントに参加したダンサー様の参加協力費の一部を湘南江ノ島のビーチクリーン活動を行う「SHONAN BEACH CLEAN」に活動時に着用するビブス40着を寄付しました。

またこのビブスにイベントロゴや関係企業ロゴをプリントする際、サーフィンや海での体験を通して障害を持つ子供たちの支援を行うNPO法人「Ocean’s Love」による子供たちの職業訓練の一環としてプリント業務を発注し「お仕事」としてビブスのプリントを行いました。

