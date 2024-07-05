ÆâÆ£Å¯Ìé¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤Î°ìµ³ÂÇ¤ÁÍ×µá¤Ë¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤¼¡×¡¡¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï²¦ºÂÅ¾Íî
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£µÆü¡¢ÅìµþÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤¬£µÆü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤´ÅöÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔÂÎ©¶è½Ð¿È¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤Î³®Àû»î¹ç¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÆ£¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡¢£Â£Õ£Ó£È£ÉÁÈ¤ÈÄÔÍÛÂÀ¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢¥Æ¥£¥¿¥óÁÈ¤Î¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥óÂÐ·è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡££³£°Ê¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡£ÆâÆ£¤È¥Ò¥í¥à¤Ï¤³¤ì¤¬½éÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÆ£¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò¥Ò¥í¥à¤¬¥¿¥¤¥à¥Ü¥à£²¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÆâÆ£¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÁ°²ó¡¢ÆîÂ¦£µÎó£±£±ÈÖ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤À¤«¤é¡£¹â£²¤«¤Ê¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¡Ä¡×¤È´¶³´¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ò¥í¥à¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö²¶¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²þ¤á¤Æ²¶¤Ë¤Ï£Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÀÀ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£ÆâÆ£¤Ï¥Ò¥í¥à¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢Îý½¬¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£°Ç¯£³·î¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÎ®¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ò¥í¥à¤¬Î©¤Áµî¤ë¤È¡¢ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤½¤¦¤«¡£¤Þ¡¢Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç²¶¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£º£Æü½é¤á¤ÆÂÐ³ÑÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤¼¡£»Õ¾¢¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤¼¡×¤È¼õÂú¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤òÃÏ¸µ³®Àû¤ËÌá¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»î¹ç¤·¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¶«¤Ó¤¿¤¤¡£¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Ï¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤¬¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤òÇË¤Ã¤ÆÂè£¹£·Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï½éËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡££Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢É¬»¦¤Î¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥ë¥Ê¤Ç£²£±Ê¬£±£´ÉÃ¡¢¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤µ¤ó¡¢²¶¤Ïº£Æü¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÄ¶¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î£±¾¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿²¶¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¤³¤ÎºÇ¹âÊö¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤È»×¤¦¡©Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤À¡£²¶¤Ï¼þ¤ê¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â²¶¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹¤âÂÎ³Ê¤â¤Ê¤¤¡£¤±¤É¤Ê¡¢²¶¤Ë¤Ï²¶¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½Ð¾ì¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¤Ï¡¢£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤¬£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ý£È£Á£Ó£È£É¤ò¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤¬¥¿¥¤¥Á¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇË¤ê¡¢ËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ï£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ý£È£Á£Ó£È£É¤Î¥«¥ë¥Þ¤ò¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢£±£±Ê¬£µ£¹ÉÃ¡¢¥µ¥à¥½¥ó¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç´Ý¤á¹þ¤ó¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¡££²£°£²£²Ç¯£¸·î£³£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Î¥é¡¦¥½¥ó¥Ö¥é¤Î£²£±ºÐ£¹¥«·î¤Ë¼¡¤°»Ë¾å£²ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ý£È£Á£Ó£È£É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤¬µá¤á¤¿°®¼ê¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤À¤è¡×¤ÈÉé¤±¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¯¤¿¤Ð¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ï¥¿¥¤¥Á¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¹¶¤á¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥Õ¥£¥¹¥È¤òÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ë¡¼¥ê¥Õ¥È¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢£Æ£µ¤«¤é¥«¥ß¥«¥¼¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç£±£¶Ê¬£²£·ÉÃ¡¢¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¡£¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÌðÌî¡ÊÄÌ¡Ë¤µ¤ó¡¢Ãª¶¶¡Ê¹°»ê¡Ë¤µ¤ó¡¢¥¿¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Ç£±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥Á¤Ï·é¤¯¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Î¼ê¤ò¾å¤²¡¢ÊúÍÊ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖËë²¼´ÙÍî¤À¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²¶¤Ï¤â¤¦´Ø¼è¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤Æ£Ç£±¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»¨µû¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¥Ê¥ó¥Ü¤Ç¤â¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éº£¤Ï¤â¤¦¿·ÆüËÜ¤Ë²¶¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤ÎÃæ¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¿ÊÂà¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£
¡¡Ãª¶¶¡¢ÌðÌî¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ý£È£Á£Ó£È£É¡¢¼«¿È¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë²ó¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼êÈ´¤Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡Ö»×¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£²¶¤ÎÉé¤±¤À¡£¹ßÉú¤¹¤ë¡£ÂçÉý¸ºËÀ¤À¤í¤¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¡×¤ÈÇò´ú¤òÍÈ¤²¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤À¤Ã¤¿¤é¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£É¬¤ºÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤À¤¾¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÁ°³ÛÉôºÃÌÇ½ý¡¢´éÌÌ»¤²á½ý¡¢É¡º¬ÉôºÃÁÏ¡¢¼ê»ØºÃÁÏ¡¢ðôÄÇÇ±ºÃ¡¢º¸É¨»¤²á½ý¤ÎÉé½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÅÄ¸ýÎ´Í´¤ÏÂè£³»î¹ç¤Î£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏËÜ´ÖÊþ¹¸¤¬£Å£Ö£É£Ì¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄ¸ý¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä±ÊÅÄÍµ»Ö¤È¤ÎÇòÌÜ¼°ÏÓ¸Ç¤á¤Î¶¥±é¤Ê¤É¸µµ¤¤ËÀï¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥ê¥ó¥°¤ËÀ¸¤¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ìÊâ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤¬¸¤¤ò¤è¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿È¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ã¤Æ½õ¤±¤Þ¤¹¤è¡£º£¤ÏËÜÂâ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤µ¤µ¤²¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£²Ç¯Á°¤ÎÅìµþÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç°ÂÅÄÃéÉ×¤òÇË¤Ã¤Æ£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿±ÊÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é£²£²Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÍ¤â¥È¥·¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤òÅìµþÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¡¢ÅìµþÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÀ®ÅÄÏ¡¤È¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¹çÀï¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¡¢¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»î¹ç¿ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏ·¤±¹þ¤àÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£