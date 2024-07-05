藤井聡太王将の直筆サイン入り電照布がYahoo!オークションに登場！
藤井聡太王将が直筆サインを入れた電照布がYahoo!オークションに出品される。この電照布は、藤井王将が第73期ALSOK杯王将戦での2度目の防衛を果たした後、王将就位式の会場に飾られていたもので、就位式当日に藤井王将が「王将 藤井聡太」と、直筆のサインを記している。
オークションの売上金は、電照布製作費、手数料など実費を差し引いた全額を公益社団法人日本将棋連盟の新将棋会館建設プロジェクトに寄付される予定だ。
オークションは、Yahoo!オークションの特設ページで7月8日から開始され、2回に分けて実施される。第1回は青色の電照布、第2回は桃色の電照布が出品される。入札を希望するユーザーは、事前にLINEヤフーに本人確認書類を提出し、審査を経て入札が可能となる。
第1回：藤井聡太王将の直筆サイン入り電照布（青色）
第2回：藤井聡太王将の直筆サイン入り電照布（桃色）
■オークション期間（予定）
第1回：2024年7月8日（月）13：00頃〜2024年7月14日（日）23：00頃
第2回：2024年7月15日（月）13：00頃〜2024年7月21日（日）23：00頃
■主催
株式会社毎⽇新聞社、株式会社スポーツニッポン新聞社
■寄付先
公益社団法⼈ ⽇本将棋連盟
オークションの売上金は、電照布製作費、手数料など実費を差し引いた全額を公益社団法人日本将棋連盟の新将棋会館建設プロジェクトに寄付される予定だ。
第1回：藤井聡太王将の直筆サイン入り電照布（青色）
第2回：藤井聡太王将の直筆サイン入り電照布（桃色）
■オークション期間（予定）
第1回：2024年7月8日（月）13：00頃〜2024年7月14日（日）23：00頃
第2回：2024年7月15日（月）13：00頃〜2024年7月21日（日）23：00頃
■主催
株式会社毎⽇新聞社、株式会社スポーツニッポン新聞社
■寄付先
公益社団法⼈ ⽇本将棋連盟