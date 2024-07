傾斜付きでフードが手前に集まり食べやすい！猫壱「脚付にゃにゃめフードボウル」

猫壱は、累計300万個販売突破の大人気ハッピーダイニング食器シリーズから、傾斜付きでフードが手前に集まり食べやすい「脚付にゃにゃめフードボウル」を販売中です。

猫壱「脚付にゃにゃめフードボウル」

参考売価 : 2,480円(税込2,728円)

製品サイズ: 幅134mm×奥行130mm×高さ78〜112mm

URL :

https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=7958

販売開始日: 2024年7月1日(月)

取扱い店舗: Amazonや楽天市場を中心としたオンライン店舗や実店舗

※販売開始時期やお取り扱い商品、在庫状況は各店舗により異なります。

傾斜付きタイプの開発は、従来の脚付だけの食器では食べづらそうにしていた猫と暮らしのお客様から、「お顔が平坦なので、フードの粒をすくいにくそう」というお悩みや、「角度がついた食器がほしい!」というリクエストを受け、開発をスタートした商品です。

■「にゃにゃめ」の名付け親はお客様

脚付にゃにゃめフードボウルの「にゃにゃめ」という名称は、お客様が名付け親。

猫壱公式Instagramで「斜めタイプ」に換わる新名称を募集※。

その中から選ばれた「にゃにゃめ」を商品名に採用しました。

※猫壱公式Instagramアカウントで2023年6月7日にアンケートを実施 N=76

■脚付にゃにゃめフードボウル「5つの猫工学デザイン」

猫の食生活を見つめるところから誕生したしあわせの食器。

猫壱の脚付にゃにゃめフードボウルは5つの猫工学に基づいた商品設計で、猫が心地よく、食事の時間を楽しむことができます。

(1) 食べやすい脚付食器

猫は比較的食道がまっすぐ、という身体的特徴があります。

そのため、低い位置に食器を置いてしまうと、胃よりも頭が下になるため、食道にたまった食べ物が逆流しやすい状態で食事をしなければなりません。

食器を脚付にしてあげることで、逆流を防ぎ、吐き戻しを軽減してくれる効果があります。

※高齢などで立って食事ができない場合を除く

(2) フードが手間に集まり食べやすい「15度の傾斜付き」

猫の身体学的特徴に合わせて、お椀の部分に「斜め15度」の傾斜をつけることで、フードが自然に手前に集まるので、頭の位置を動かしたり、顔をお皿にうずめたりせずに食べられる、より食べやすい設計になっています。

マズルが短めの猫種(エキゾチックショートヘアやマンチカンなど)に特におすすめの形状です。

(3) 直径が広めのお椀で、ひげ疲れせず、食べることに集中しやすい

猫のひげは感覚が鋭く、脳に刺激を送ります。

食べるたびに、顔の筋肉を収縮させてひげが食器やフードに当たらないようにする動作を繰り返すことで、食べることに集中しにくい、ストレスになり、食べるのをやめてしまうことがあります。

脚付にゃにゃめフードボウルは、お椀の直径を広く設計し、ひげ疲れにも配慮しています。

毛にフードが付きやすい長毛種の子にもおすすめです。

(4) 食べこぼしを防ぐ「かえし」付き

食事を舌ですくって食べる猫の食性を考慮し、お椀の縁の部分には「かえし」をつけています。

かえしにより、食べこぼしが起きにくく、最後のひと舐めまでお食事を楽しめます。

また、フードが床などにこぼれにくいので、衛生的で安心です。

(5) ニオイ残りが少なく、安定の重量感がある磁器製

前に食べたフードや洗剤などのニオイ残りが少ない磁器の食器なので、風味に敏感な繊細猫ちゃんでも安心して使えます。

また重量感があり、食事中も滑りにくく、倒れにくい点にもこだわっています。

また、品質検査を実施し、国内外の4つの有害物質試験をクリアした、安心の「鉛・カドミウムフリー」食器です。

