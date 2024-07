生き物の生態について学べる！伊豆・三津シーパラダイス「ボールプールエリア」

伊豆・三津シーパラダイスは、2024年7月13日(土)にキッズコーナーのボールプールエリアをリニューアルオープンします。

伊豆・三津シーパラダイス「ボールプールエリア」

名称 : 伊豆・三津シーパラダイス

所在地 : 静岡県沼津市内浦長浜3-1

支配人 : 植田 行宏

料金 : 大人(中学生以上):2,400円/4才〜小学生:1,200円

営業時間 : 9:00〜17:00 ※最終入場16:00

URL :

https://www.mitosea.com/

伊豆・三津シーパラダイスは、2024年7月13日(土)にキッズコーナーのボールプールエリアをリニューアルオープン。

伊豆・三津シーパラダイスならではの特色を活かした体験型スペースを提供します。

■ボールプールエリアがリニューアル

今回、お子さま連れのご家族に楽しめる場所にしたいという想いから、2015年のオープン以来、多くのお客さまに愛されてきたキッズコーナーのボールプールエリアをリニューアルします。

ショッピングモールなどにもあるキッズスペースと差別化を図り、水族館ならではの体験を提供することで、お子さまの学びのきっかけとなり、生き物への興味を深めてもらうことを目指しています。

■より一層、海の世界に入り込むような仕掛けに!

今回のリニューアルでは、パワーアップした3つの新しいゾーンが登場します。

<擬態・張り付く・隠れる生き物ゾーン>

このゾーンでは、生き物たちの擬態や隠れる様子を実際に体験することができます。

立体ネット遊具を使ってヒトデなどの張り付く動きを真似たり、カイメンを体に付けて擬態をしたり、イソギンチャクや岩の隙間などに隠れる生き物を真似たりすることで、お子さまは遊びながら生き物の生態について学ぶことができます。

<砂地にすむ生き物ゾーン>

このゾーンでは砂地に体の半分を隠してくらすチンアナゴやニシキアナゴの生態を真似ることができます。

以前から展示されていたエリアをリニューアルし、チンアナゴの砂の中に隠れている胴体部分まで観察できる水槽が登場。

さらにチンアナゴ顔出し遊具が登場し“映える”撮影スポットにバージョンアップしています。

<海底に潜って暮らす生き物ゾーン>

このゾーンにも水槽が設置され、海底に穴を掘って移動している生き物の暮らしを体験できます。

また、ジョーフィッシュの口の中で卵を育てる習性を再現し、ボールを口の中に投げ入れて遊ぶことができます。

投げ入れたボールはジョーフィッシュの中で洗浄されて排出されるというユニークな仕掛けもあります。

■他にもある!リピーター続出の人気キッズコーナー!

今回リニューアルするボールプールエリアの他、キッズコーナーにはアジの漁獲から加工・食卓に並ぶまでをコスチュームや遊具を使用して疑似体験できる「あじっこパラダイス」や、屋内型の大型砂遊び広場「すなあそび〜ち」といった元気いっぱいに遊べるコーナーも用意。

詳細URL:

https://www.mitosea.com/kidscorner/

※キッズコーナー遊具の利用は小学3年生以下のお子さまに限る。

