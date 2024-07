快眠をサポート！岩本繊「休息パンツ」

岩本繊は、2024年6月、和晒1重ガーゼのトランクス「休息パンツ」を販売中です。

岩本繊「休息パンツ」

カラー :全16種

サイズ :XS〜12L(メンズ)

素材 :綿100% 1重ガーゼ

価格 :3,300円(税込)+送料

発売日 :2024年6月

販売場所:自社ECサイト

https://www.tsukurupajama.jp/c/innerwear/innerwearmens/innerwearmensbottoms/ubm001_7100

本製品は、寝る時やおうちにいる時、仕事中でも身体を締めつけず、リラックスした状態で過ごせることを目指して開発されました。

オーダーメイドでサイズ調整も可能な本製品は、快適さと機能性を兼ね備えた新感覚のトランクスです。

詳細ページ:

【休息パンツ】身も心もほどける解放感!和晒1重ガーゼメンズトランクスをご紹介

■休息パンツの特長

<ストレスフリーな穿き心地>

「休息パンツ」は、肌触りの良さと通気性の高さが特徴です。

ガーゼ素材を使用しているため、ムレ感がなく、穿いている感覚がないほどのストレスフリーな体験を提供します。

さらに化学繊維を一切使用しておりませんので、肌のトラブルを抱える方にも安心して使えます。

また同社で販売している「ガーゼパジャマ」と併せて利用すると、睡眠時により快適に過ごせます。

<オーダーメイド対応>

「休息パンツ」は、注文を受けてから京都の職人が一枚一枚丁寧に作り上げる日本製です。

股下、前股上、ゴムの長さ、前立ての有無はオプションで調整できるため、お客様の体型に合わせたカスタマイズが可能です。

市販品ではお腹まわりの締めつけ感がきついという声が多く寄せられていますが、本製品ではその問題も解消できます。

<豊富なカラーバリエーション>

パジャマ用の定番生地を使用し、カラーバリエーションも全16種類と豊富です。

通常のトランクスでは黒や青といった色が多くなりがちですが、様々な色を楽しめるようにカラーを増やしました。

