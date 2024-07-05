21:30
米雇用統計（6月）
予想　19.0万人　前回　27.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.0%　前回　4.0%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　3.9%　前回　4.1%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（6月）
予想　2.7万人　前回　2.67万人（雇用者数・前月比)
予想　6.4%　前回　6.2%（失業率)

23:00
カナダIvey購買部協会指数（6月）
予想　N/A　前回　52.0

6日
2:15　
ラガルドECB総裁、討論会出席

※予定は変更されることがあります。