ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米雇用統計（6月）

予想 19.0万人 前回 27.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.0% 前回 4.0%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)

予想 3.9% 前回 4.1%（平均時給・前年比)



カナダ雇用統計（6月）

予想 2.7万人 前回 2.67万人（雇用者数・前月比)

予想 6.4% 前回 6.2%（失業率)



23:00

カナダIvey購買部協会指数（6月）

予想 N/A 前回 52.0



6日

2:15

ラガルドECB総裁、討論会出席



※予定は変更されることがあります。

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