エヌティ・ソリューションズは、横河ソリューションサービスのパートナー企業に対して1年に1度授与される、横河ソリューションサービスERPビジネス本部 Partner Award(Dynamics 365)の2023年度の「Best Partner Award」、及び個人賞である「Best Partner Engineer Award」を、2024年6月7日に、ダブル受賞しました。

エヌティ・ソリューションズ「Best Partner Award」「Best Partner Engineer Award」ダブル受賞

エヌティ・ソリューションズは、横河ソリューションサービスのパートナー企業に対して1年に1度授与される、横河ソリューションサービスERPビジネス本部 Partner Award(Dynamics 365)の2023年度の「Best Partner Award」、及び個人賞である「Best Partner Engineer Award」を、2024年6月7日に、ダブル受賞しました。

■2023年度横河ソリューションサービス ERPビジネス本部 Partner Award(Dynamics 365)について

Dynamics 365ビジネスで常にそのプロジェクトを牽引している横河ソリューションサービスにおいて、その拡大に貢献しているパートナー企業および個人に対して2023年度より新たに新設されたAwardになります。

企業部門においては「ビジネス拡大」「品質」「顧客満足」「人財育成」「その他」、個人部門においては「品質」「顧客満足」「生産性/コスト」「チャレンジ」という項目を横河ソリューションサービス社内選考委員会にて評価を行い選ばれます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post Dynamics 365の拡大に貢献!エヌティ・ソリューションズ「Best Partner Award」「Best Partner Engineer Award」ダブル受賞 appeared first on Dtimes.