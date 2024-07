7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第4回は、57キロのMMAルールで扇久保博正と対戦する神龍誠。扇久保博正へ対戦要求の末に実現した一戦だが、会見ではまさかの舌戦が繰り広げられた。元師匠である扇久保相手に貪欲に勝利を狙う。

■神龍誠 基本データ名前:神龍誠出身地:日本 宮城県生年月日:2000年7月5日身長:165cmリーチ:165.5cm (65inc)体重:57.0kg所属:神龍ワールドジムX:@makoto0705mma■プロフィールアマチュアレスリングをベースに16年4月のPANCRASEでプロデビュー。その後はDEEPを主戦場に戦い、19年6月にはDEEPフライ級暫定王座戦で勝利し、DEEP史上最年少となる18歳でチャンピオンとなった。19年12月のBELLATOR JAPANでベテラン中村優作を下すと、その後は伊藤盛一郎、福田龍彌にも連勝。22年5月のDEEPフライ級王座統一戦では暫定王者の藤田大和をニンジャチョークでマットに沈め、王座統一・初防衛に成功した。22年11月にはアメリカで行われたCFFCフライ級王座決定戦で一本勝ちを収めCFFCフライ級王座獲得に成功。その試合がUFCファイトパスアワードにて日本人として初のサブミッションオブザイヤーに選ばれた。その後も勝ち星を重ね10連勝すると、23年大晦日にRIZINフライ級のベルトを賭け堀口と対戦。しかし堀口に一本負けを喫し王座には届かず、そして連勝はストップした。約5ヶ月ぶりの復帰戦となったRIZIN.46でRoad FCの超新星・イ・ジョンヒョンに肩固めで一本勝ちし、その勝利マイクで扇久保博正へ対戦要求。扇久保がそれに応え7月の超RIZIN.3での対戦が決定した。元同門、そして元師匠である扇久保に勝利し、再びフライ級のベルトへの足がかりとしたい。■RIZIN戦績・2019.12.29 BELLATOR JAPANWIN vs 中村優作 3R 判定(0-3)・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -WIN vs 伊藤盛一郎 2R 4分30秒 S(タップアウト:フロントチョーク)・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37WIN vs 所英男 3R 判定 (0-3)・2023.04.01 RIZIN.41WIN vs 北方大地 2R 1分17秒 SUB(テクニカルサブミッション:肩固め)・2023.07.30 超RIZIN.2 powered by U-NEXT- vs 堀口恭司 No Contest (eye poke)・2023.12.31 にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45LOSE vs 堀口恭司 2R 3分44秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)・2024.04.29 Yogibo presents RIZIN.46WIN vs イ・ジョンヒョン 1R 4分29秒 SUB (タップアウト:肩固め)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整