本日の【上場来高値更新】 トーメンデバ、リクルートなど37銘柄 本日の【上場来高値更新】 トーメンデバ、リクルートなど37銘柄



本日の日経平均株価は、高値警戒感からの利益確定売りが優勢となり、前日比1円安の4万0912円と6日ぶりに小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、サムスン電子4～6月期大幅増益で関心が向かったトーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]、ＡＩ関連事業の拡大期待の買いが続いたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、リクルートホールディングス <6098> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業

<2715> エレマテック 東Ｐ 卸売業

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業

<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業

<4333> 東邦システム 東Ｐ 情報・通信業

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品

<4687> ＴＤＣソフト 東Ｐ 情報・通信業

<5357> ヨータイ 東Ｐ ガラス土石製品

<6098> リクルート 東Ｐ サービス業

<6328> 荏原実業 東Ｐ 機械



<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器

<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器

<7011> 三菱重 東Ｐ 機械

<7148> ＦＰＧ 東Ｐ 証券商品先物

<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業

<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業

<7185> ヒロセ通商 東Ｓ 証券商品先物

<7272> ヤマハ発 東Ｐ 輸送用機器

<7510> たけびし 東Ｐ 卸売業

<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業



<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器

<7745> Ａ＆Ｄホロン 東Ｐ 精密機器

<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業

<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業

<8088> 岩谷産 東Ｐ 卸売業

<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業

<8708> アイザワ証Ｇ 東Ｐ 証券商品先物

<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業



<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業

<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業

<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業

<9919> 関西フードＭ 東Ｓ 小売業

<9984> ソフトバンクG 東Ｐ 情報・通信業



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