　本日の日経平均株価は、高値警戒感からの利益確定売りが優勢となり、前日比1円安の4万0912円と6日ぶりに小反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、サムスン電子4～6月期大幅増益で関心が向かったトーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]、ＡＩ関連事業の拡大期待の買いが続いたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、リクルートホールディングス <6098> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2715> エレマテック　東Ｐ　卸売業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<4258> 網屋　　　　　東Ｇ　情報・通信業
<4333> 東邦システム　東Ｐ　情報・通信業
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品
<4687> ＴＤＣソフト　東Ｐ　情報・通信業
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<6098> リクルート　　東Ｐ　サービス業
<6328> 荏原実業　　　東Ｐ　機械

<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7148> ＦＰＧ　　　　東Ｐ　証券商品先物
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7185> ヒロセ通商　　東Ｓ　証券商品先物
<7272> ヤマハ発　　　東Ｐ　輸送用機器
<7510> たけびし　　　東Ｐ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業

<7715> 長野計器　　　東Ｐ　精密機器
<7745> Ａ＆Ｄホロン　東Ｐ　精密機器
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8088> 岩谷産　　　　東Ｐ　卸売業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8708> アイザワ証Ｇ　東Ｐ　証券商品先物
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業

<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9919> 関西フードＭ　東Ｓ　小売業
<9984> ソフトバンクG 東Ｐ　情報・通信業

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