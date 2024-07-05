¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«
8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¤Î2nd Single¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡ÙÂè2´ü¡ÊMBS/TBS·Ï¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÁ´¹ñ28¶ÉÆ±»þÊüÁ÷¡Ë¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤ÎOA¤È¶¦¤ËÀè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¡×¤Ï°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤Ç¡¢Ê¹¤¯¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ê¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¤¬¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¾ï¤ËÈè¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤Ë¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¸ÍÄÍÍµ±¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¿¤á¤ËËÜ¿Í¤¬È¯°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
SMCL-917¡¡½é²ó»ÅÍÍ¡§¥«¥é¡¼¥È¥ì¥¤¡¡¡ï1,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
´ü´Ö¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
SMCL-918¡Á919¡¡¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡¡ï2,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È