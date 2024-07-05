YONA YONA WEEKENDERS、7/24発売『LIVE』から新録4曲が聴けるメンバーオフショット・トレーラー公開
YONA YONA WEEKENDERSが、7月24日にリリースする2nd Full Album『LIVE』から新録曲のうち4曲を聴くことができるオフィシャル・トレーラー第二弾を公開した。
第一弾トレーラーは、これまでリリースしたシングル曲をミュージックビデオの映像と共に紹介する内容だったが、今回の映像ではニューアルバムに収録の新録9曲のうち、4曲の音源をいち早く聴くことができる。
リリース情報
2024年7月24日(水)リリース
■完全生産限定盤CD（2枚組）
VIZL-2325 / 税込\4,500（税抜\4,091）
予約受付中：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2325.html
[CD 1：2nd Full Album『LIVE』 収録内容]
1. シナプス
2. Long Ride
3. 春よ来い
4. 行けたら、行くわ
5. 新規録音#4(2024.4.22)
6. Work Hard Play Hard
7. メシ食って寝るだけ
8. 寿司と酒
9. あんしん
10. Orange Moon feat. 大塚 愛
11. Happy Sad
12. アーバンなLife
13. 30
[Disc 2]
『YONA YONA WEEKENDERS ONEMAN LIVE 2024 at Spotify O-EAST (04.07)』
1. いい夢
2. Lonely Times
3. 明るい未来
4. MC01
5. SUI SUI
6. Ice Cream Lovers
7. MC02
8. 寿司と酒
9. Good bye
10. R.M.T.T
11. MC03
12. 春よ来い
13. Open your eyes
ライブ・イベント情報
2024/7/23(Tue) 東京 代官山UNIT [Open 19:00 / Start 20:00]
2024/8/11(Sun) 広島 SECOND CRUTCH [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/8/23(Fri) 宮城 仙台darwin [Open 18:30 / Start 19:00]
2024/8/25(Sun) 埼玉 HEAVEN'S ROCKさいたま新都心 VJ-3 [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/9/8(Sun) 福岡 BEAT STATION [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/14(Sat) 愛知 Electric Lady Land [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/15(Sun) 大阪 味園ユニバース [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/10/2(Wed) 北海道 PENNY LANE24 [Open 18:00 / Start 19:00]
2024/10/11(Fri) 東京 Zepp Shinjuku [Open 17:30 / Start 18: 30]
[チケット]
スタンディング \4,700(税込) ドリンク代別途必要
一般販売受付中：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
ライブ・イベント情報
＜YONA YONA WEEKENDERS“LIVE”Release Tour＞
日程｜2024.10.19 (sat.) OPEN 18:00／START 19:00
会場｜THE WALL LIVE HOUSE
主催｜Guts Promotion
問い合わせ｜gutspromotion@gmail.com
チケット詳細は後日発表。