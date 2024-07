Survive Said The Prophet(通称:サバプロ)が、2024年9月より開催する全国ツアーのタイトルおよび、各地の対バン情報を解禁した。

本ツアーは、全国22都市23公演に及ぶ全国ツアーで、タイトルは『Hold the Door Tour』。ツアータイトルには、昨今活動の場を世界へと広げ活躍を続けるサバプロが、自らのキャリアに重ねファンとの絆を再確認したいという想いが込められている。

各地の対バンには、The BONEZやCrossfaith、ENTH、BACK DROP BOMB、山嵐など、名だたるバンドが名を連ねている。まさに、サバプロが今まで積み重ねてきた歴史と、バンド同士の繋がりや絆を感じられるラインナップに。対バン情報は今後も続々と追加公開されていく予定とのこと。

また、本日・7月5日18時より、オフィシャル2次先行&SABA CULT2次先行がスタートしている。

Survive Said The Prophet『Hold the Door Tour』