シトロエン、トリコロールの3色から選べる特別仕様車「C3 Aircross Tricolore Edition」
Stellantisジャパンは7月5日、「シトロエン」ブランドから、「FRENCH TOUCHキャンペーン」を記念した特別仕様車「C3 Aircross Tricolore Edition（シースリー トリコロール エディション）」を発表した。同日より全国のシトロエン正規ディーラーで発売し、希望小売価格は406万8,000円。
C3 Aircross Tricolore Edition
ボディカラーは、フランス国旗の配色「トリコロール」から、ボルタイックブルー（青）、ブランバンキーズ（白）、ルージュペッパー（赤）の3色を設定している。
「C3 Aircross Tricolore Edition」のベースは「C3 AIRCROSS SUV MAX BlueHDi」で、価格は据え置きだが特別装備となるドライブレコーダーとETC車載器を搭載する特別仕様車。ドライブレコーダーはフロントとリアの同時録画タイプ。フロントカメラは超広角レンズを備え、4K解像度の高精細映像を記録する。
○FRENCH TOUCHキャンペーン
Webサイトからの応募と抽選で5名に、パンのサブスクリプションサービス「パンスク」1年分をプレゼント。期間は7月5日〜7月28日。
○FRENCH TOUCHフェア
Webサイトから来店予約を行い、フェア期間中にシトロエン正規ディーラーに来場すると、各店舗抽選5名に「Senteur et Beaute（サンタール・エ・ボーテ）」のハンドクリームをプレゼント。また「C3 Aircross Tricolore Edition」の成約で「@aroma」のフレグランスディフューザーがもらえる。期間は7月13日〜7月15日。
C3 Aircross Tricolore Edition
「C3 Aircross Tricolore Edition」のベースは「C3 AIRCROSS SUV MAX BlueHDi」で、価格は据え置きだが特別装備となるドライブレコーダーとETC車載器を搭載する特別仕様車。ドライブレコーダーはフロントとリアの同時録画タイプ。フロントカメラは超広角レンズを備え、4K解像度の高精細映像を記録する。
○FRENCH TOUCHキャンペーン
Webサイトからの応募と抽選で5名に、パンのサブスクリプションサービス「パンスク」1年分をプレゼント。期間は7月5日〜7月28日。
○FRENCH TOUCHフェア
Webサイトから来店予約を行い、フェア期間中にシトロエン正規ディーラーに来場すると、各店舗抽選5名に「Senteur et Beaute（サンタール・エ・ボーテ）」のハンドクリームをプレゼント。また「C3 Aircross Tricolore Edition」の成約で「@aroma」のフレグランスディフューザーがもらえる。期間は7月13日〜7月15日。