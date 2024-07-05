°éÆÁ´Û¤¬13ÅÀ¥³¡¼¥ë¥ÉÈ¯¿Ê¡¡ºò²Æ¤Ï5Æü¤¬¤«¤ê¤Î»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤¿²ù¤·¤µÀ²¤é¤¹
¡¡¡þ¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ2²óÀï¡¡°éÆÁ´Û13¡½0ËÌ¶å½£¹âÀì¡Ê2024Ç¯7·î5Æü¡¡ËÌ¶å½£»ÔÌ±¡Ë
¡¡22Ç¯8¶¯¤Î°éÆÁ´Û¤¬12°ÂÂÇ13ÆÀÅÀ¤Î5²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£7·î7Æü¤Î½éÀï¤ÇÌç»ÊÂçæÆ´Û¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢9²óÅÓÃæ¤Ç±«¤Î¤¿¤á·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤«¤é3Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç±«Å·Ãæ»ß¡£7·î11Æü¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤ÇÀËÇÔ¤·¤Æ½éÀïÇÔÂà¡£5Æü¤¬¤«¤ê¤ÎÀï¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°æÀ¸¹Âç´ÆÆÄ¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç²Æ½ª¤ï¤ê¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇÇÔÀï¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿4ÈÖ¤ÎÅÄ¸¶ÊË¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î4ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡Ë¿®Ç»¤µ¤ó¡Ê¸½Ä¹ºê¹ñºÝÂç¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÃ±ÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8¶¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î±É¸÷¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÀï¤¦³Ð¸ç¤À¡£