7月7日(日)に東京・国立代々木競技場第二体育館で開催の『K-1 WORLD MAX 2024』の『K-1 WORLD MAX 2024 -70kg世界最強決定トーナメント決勝ラウンド』でワイルドカードに選ばれたのは、“時をかける鉄人”ブアカーオ・バンチャメーク(タイ)だった。ブアカーオは、“不沈艦”ストーヤン・コプリヴレンスキーと決勝トーナメント一回戦で激突する。42歳になっても、なお輝きを増す“鉄人”に現在の心境を聞いてみた。

ブアカーオは、2004年に開催された『K-1 WORLDMAX世界トーナメント』で魔裟斗、小比類巻貴之を破り優勝。06年の同トーナメントは佐藤嘉洋、アンディ・サワーを破り2度目の世界一へ輝いた。19年から3年間休養後、22年に復帰すると8月の三浦孝太とのエキシビションマッチ。9月にベアナックルルールで1RKO勝ち。10月に佐藤嘉洋とエキシビションマッチを行い、11月にベアナックルルールでセンチャイから判定勝ち。23年5月はRIZINで安保瑠輝也とドロー。9月はRWSで城戸康裕と対戦も偶然のバッティングで無効試合に。24年3月はRIZINで木村“フィリップ”ミノルを2RKOで下した。

(C)K-1

――突然のオファーだったと思いますが、どんな心境でしたか?

ブアカーオ:K-1スタイルの闘いは長い間していなかったので、今回急なオファーを頂いた時は本当にビックリしました。本当に、またK-1スタイルで闘えるの?という不安もありましたが、そんな中でもドキドキ、ワクワクもありつつ、本当に驚いています。

――長いキャリアのブアカーオ選手でも不安はあるのでしょうか。

ブアカーオ:たしかにK-1スタイルは長い間、戦っていなかったので最初は不安でしたが、自分はずっと体を鍛えてきましたし、試合もしてきましたので今回も問題ないと思っています。

――なぜ、出場を決めたのですか?

ブアカーオ:オファーをもらってから出場を決めるまでは、何日か考えました。でも、やっぱり出てみたいなという気持ちが強くなってきて、自分がどれくらい出来るのか? 今の状態の自分で、どれくらい挑戦ができるのかを自分自身に証明したい気持ちが湧いてきました。ファン人たちに自分の戦う姿を見てもらいたい、そんな気持ちが出てきて今回の出場を決めました。

――当初は、K-1世界王者のオウヤン・フェン選手と戦う予定でした。彼についてはどんな評価がありますか?

ブアカーオ:名前を聞いたことは、もちろんありました。中国の選手でK-1のチャンピオンにもなったと聞いて、彼と戦うためにトレーニングを重ねてきました。彼と戦うためのテクニックを磨いてきましたが、怪我をしてしまったということでとても残念です。でも、使ってきたテクニックや練習で鍛えられた体は、他の選手と戦う時にも十分に使えますので問題ないです。

――ストーヤン選手は、あなたのことを子供の時から一番好きな選手だったと明かしています。今はあなたを研究して技を習得していると言っていますが、そのことについてはどう思いますか?

ブアカーオ:憧れを持ってくれて、私のように闘いたいと練習し成長してから実際に闘うことになった選手はたくさんいます。でも、すべては選手自身がどういう努力をして、どういう準備をしてきているのかが何よりも大事です。実際に戦ってみて彼の覚悟を見たいと思います。

――ストーヤン選手は、現在のブアカーオ選手について「攻撃のリズムやタイミングが遅くなっている。そしてディフェンスが衰えている」と指摘しています。

ブアカーオ:それは彼の考えなので、全然気にはならないですね。実際、自分がどういう戦いをするのか、どんな挑戦していくのか、その問題の方が大きいです。何を言われてもまったく気にはなりません。

――現在のご自身のファイトスタイルは、昔と比べてどうなっていると分析しますか。

ブアカーオ:スピードが遅くなっているのは、本当にあるかもしれません。ですが、その分、経験やテクニックで、それを補う形で変えてきています。昔よりもテクニックを上手に使うことに専念しています。

――昔と今では練習方法は変わりましたか?昔は川に飛び込んだり、木を蹴ったりする珍しい特訓もしていましたが。

ブアカーオ:川に飛び込んだりっていうのは、今でも川があったりすれば飛び込む時もありますし、バナナの木を見つけて“なんか蹴りたいな”と思ったら蹴ったりもします。

――K-1WORLD MAXの復活に関しては、どういう印象を持ちましたか?

ブアカーオ:ずっとK-1のことは、気になって見ていました。ただ、国内中心にやっていた印象があるので、またこうやって世界中に広がり、大きなイベントを行うことになって本当にびっくりしました。やっぱりK-1の歴史を築いてきた一部の存在だと自分は思っているので、またこのK-1に出てくることができて、また新しい歴史を築くことになれることに喜びを感じています。

――K-1ではどんな試合を見せたいですか?

ブアカーオ:今回、このK-1で戦うことに対して、また自分がすごく活躍して、見る人に感動とかドキドキ、興奮を与えられたらいいなと思っています。

――ストーヤン選手は、「伝説にすがるのではなく、次世代のファイターが進化していることを証明しなければいけない」と言っていますが、ブアカーオ選手はどう思っていますか?

ブアカーオ:これに関しては、ストーヤン選手が個人的にそう思っているのでしょうし、それが本当のことなのかもしれません。でも、すべての答えはリングの上で起きるものなので、それをファンのみなさんに見てほしいです。

(C)K-1

『AZABU presents K-1 WORLD MAX 2024』全試合順

(C)K-1

■第19試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・決勝戦/3分3R・延長1R

準決勝(1) 勝者 vs 準決勝(2) 勝者

■第18試合/スーパーファイト/-63.5kg契約/3分3R・延長1R

与座優貴 vs ゴンナパー・ウィラサクレック

■第17試合/スーパーファイト/-80kg契約/3分3R・延長1R

松倉信太郎 vs アレクサンドル・アマリティ

■第16試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・準決勝(2)/3分3R・延長1R

準々決勝(3) 勝者 vs 準々決勝(4) 勝者

■第15試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・準決勝(1)/3分3R・延長1R

準々決勝(1) 勝者 vs 準々決勝(2) 勝者

■第14試合/K-1 WORLD MAX 2024 -55kg世界最強決定トーナメント・一回戦/3分3R・延長1R

金子晃大 vs カン・メンホン

■第13試合/K-1 WORLD MAX 2024 -55kg世界最強決定トーナメント・一回戦/3分3R・延長1R

玖村将史 vs アントニオ・オルデン

■第12試合/K-1 WORLD MAX 2024 -55kg世界最強決定トーナメント・一回戦/3分3R・延長1R

璃明武 vs アンジェロス・マルティノス

■第11試合/K-1 WORLD MAX 2024 -55kg世界最強決定トーナメント・一回戦/3分3R・延長1R

大久保琉唯 vs ジャオ・ジェンドン

■第10試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・準々決勝(4)/3分3R・延長1R

カスペル・ムシンスキ vs ゾーラ・アカピャン

■第9試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・準々決勝(3)/3分3R・延長1R

ヴィクトル・アキモフ vs ロマーノ・バクボード

■第8試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・準々決勝(2)/3分3R・延長1R

デング・シルバ vs ダリル・フェルドンク

■第7試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・準々決勝(1)/3分3R・延長1R

ストーヤン・コプリヴレンスキー vs ブアカーオ・バンチャメーク

■第6試合/K-1 WORLD MAX 2024 -70kg 世界最強決定トーナメント・リザーブファイト/3分3R・延長1R

ぺトロス・カベリーニョ vs セルジオ・サンチェス

■第5試合/K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R

横山朋哉 vs カベロ・モンテイロ

■第4試合/K-1フェザー級/3分3R・延長1R

兼田将暉 vs 寺田匠

■第3試合/K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R

山本直樹 vs 松山勇汰

■第2試合/K-1女子アトム級/3分3R・延長1R

松谷綺 vs チョン・ユジョン

■第1試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R・延長1R

晃貴 vs 池田幸司

■プレリミナリーファイト第4試合/K-1ライト級/3分3R

河北“KONG”光生 vs 上野空大

■プレリミナリーファイト第3試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R

内田竜斗 vs 遥心

■プレリミナリーファイト第2試合/K-1クルーザー級/3分3R

藤倉悠 vs 肉弾子

■プレリミナリーファイト第1試合/K-1スーパー・フェザー級/3分3R

上垣内一成 vs 上野奏貴