「ラーメン発見伝・らーめん才遊記・らーめん再遊記 芹沢さん ポップアップショップ」が7月11日より開催決定
東京・秋葉原会場：7月11日～7月28日／グランエンタス(秋葉原オノデン1F)
愛知・名古屋会場：8月3日～8月12日／ジーストア名古屋
大阪会場：8月17日～8月25日／ジーストア大阪
福岡・小倉会場：8月31日～9月8日／ジーストア小倉
宮城・仙台会場：9月21日～9月29日／ジーストア仙台
入場料：無料
コスパは、ポップアップショップ「ラーメン発見伝・らーめん才遊記・らーめん再遊記 芹沢さん ポップアップショップ」を7月11日より順次開催する。
本ポップアップショップはマンガ「ラーメン発見伝」、「らーめん才遊記」、「らーめん再遊記」に登場するキャラクター「芹沢達也」を中心としたイベントショップ。
7月11日（ラーメンの日）より開催され、新作グッズに加えて会場には、辛辣かつ的確な名言パネル展示や「芹沢達也」フォトスポット、購入特典も登場する。
さらに、イベント会場では、原作で登場したやかん亭総本店のインスタント袋麺や新横浜ラーメン博物館グッズの販売も予定している。
特典情報
対象店舗にて「ラーメン発見伝」の関連商品2,000円(税込)購入ごとにオリジナル割り箸全3種(非売品)が1本ランダムでもらえる。※後日開始予定の通信販売でのご予約も特典をお付けいたします。
物販情報
らーめん再遊記に登場した「やかん亭総本店」ご協力の元、ご当地袋麵を販売
2024年で30周年を迎えた新横浜ラーメン博物館のグッズを販売
展示情報
会場では辛辣かつ的確な数々の名言のパネルや「らあめん清流房」のれんを展示。「芹沢達也」スタンディとのフォトスポットも登場する。
※展示写真は昨年2023年開催の様子です。
※会場によって展示内容が異なる場合がございます。予めご了承ください。
#ラーメン発見伝 #らーめん才遊記 #らーめん再遊記- COSPA（株式会社コスパ） (@cospa_inc) July 4, 2024
芹沢さんポップアップショップ2024
《販売グッズ/グッズ購入特典/展示》情報を公開！
新グッズをはじめ、原作で登場したやかん亭総本店の
インスタント袋麺や新横浜ラーメン博物館グッズが
ラインナップ予定🍜
▶️特設ページ https://t.co/D7zjxbTpDm https://t.co/YBaHxp9eFX pic.twitter.com/f6h7n6pSy4
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