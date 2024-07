ふなっしーもコントに挑戦！BIGLOBE「びっぷる誕生祭2024」

BIGLOBEのキャラクター「びっぷる」の誕生日7月3日を記念して「びっぷる誕生祭2024」を開催中です。

2024年はびっぷるの誕生日を記念して、同じく7月生まれのふなっしー((C)ふなっしー)、ねば〜る君((C)Office710 / MIRIM)、オカザえもん((C)OKAZAEMON)、豆乳さん((C)I LOVE TOUNYU project)と一緒に合同誕生会を開催中。

キャラクターたちが、なんと、誕生日をテーマにしたコントに初挑戦!コントと座談会動画を特設サイトおよびBIGLOBE公式YouTubeチャンネル他で、本日より配信します。

他では観ることのできないキャラクターたちの魅力満載の動画を見ることが出来ます。

■「びっぷる誕生祭2024」特設サイト

URL:

https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/recog/birthday2024/

■誕生祭コント動画

▽コント・びっぷるの誕生日「みんなが祝ってくれたっぷる!」

▽コント・誕生日前日「プレゼントどうするっぷる?」

▽コント・誕生日前日「どっちが出席するっぷる?」

▽座談会・びっぷるの誕生日「ぶっちゃけトークっぷる!」

さらに、本日7月3日(水)午前10:00〜8月2日(金)午前9:59まで、BIGLOBE公式XおよびInstagramにてプレゼントキャンペーンを実施します。

同社公式XまたはInstagramでアカウントをフォローの上、指定の投稿をXではリポスト、Instagramでは「いいね」していただくことで、応募完了となります。

X/Instagram両方で応募された場合、応募口数2倍のWチャンスとなります。

応募いただいた方の中から抽選で、A賞「参加キャラクターのグッズ詰め合わせ+Amazonギフトカード*1,000円分」10名様、またはB賞「Amazonギフトカード*1,000円分」40名様、合計50名様にプレゼントされます。

*本キャンペーンはビッグローブによる提供です。

本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

BIGLOBEカスタマーサポートインフォメーションデスク(https://support.biglobe.ne.jp/ask/)までお願いします。

*Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

【応募方法】

・Xの場合

1. BIGLOBE公式X(https://x.com/BIGLOBE)をフォロー

2. 指定のキャンペーン対象投稿をリポスト

・Instagramの場合

1. BIGLOBE公式Instagram(https://www.instagram.com/biglobe_official/)をフォロー

2. 指定のキャンペーン対象投稿に「いいね」を押す

※X/Instagram両方で応募された場合、応募口数2倍のWチャンスとなります。

※記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

