¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙÂè1ÏÃ¡¢ËâË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¥¦¥£¥ë¤ÎÀï¤¤¡ª
2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙÂè1ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢¡Ø¥À¥ó¤Þ¤Á¡Ù¤ÎÂç¿¹Æ£¥Î¤¬¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·µ¤±Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÀÄ°æÀ»¤ÎÈþÎï¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡Ö·õ¤ÈËâË¡¡×¤Î³Ø±à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
ËâË¡³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¾¯Ç¯¥¦¥£¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËâÆ³»Õ¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¾ó¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤È¤â·õ¤ò¼¹¤ê¡¢ËâË¡»ê¾å¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¨¡¨¡¡£
Âè1ÏÃ¤Ï2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ30Ê¬¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡ãÂè1ÏÃ¡¡¡Ö°ì¿¶¤ê¤Î·õ¡Ê¤Ä¤ë¤®¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡ä
¥ê¥¬¡¼¥Ç¥óËâË¡³Ø±¡6Ç¯¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥»¥ë¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡ÖÉ®µ¤Î¤ß¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡Ê¥é¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡×¡£
½éÊâÅª¤ÊËâË¡¤¹¤é»È¤¨¤º¡¢³Ø±¡¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤È¤ß¤Ê¤Ë¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¨¥ë¥Õ¥¡¥ê¥¢¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ËâÆ³»Î¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¡Ö»ê¹â¤Î¸Þ¾ó¡Ê¥Þ¥®¥¢¡¦¥ô¥§¥ó¥Ç¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï¤Ï¤Æ¤·¤Ê¤¯±ó¤¤¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅÝ¤·¤ÆÃ±°Ì¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÊÎ¤àÆ±µéÀ¸¤Î¥·¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄãÁØ³¬¡Ê¥Õ¥í¥¢¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙÂè1ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü11ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÂç¿¹Æ£¥Î¡¦ÀÄ°æ À»¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢¡Ø¥À¥ó¤Þ¤Á¡Ù¤ÎÂç¿¹Æ£¥Î¤¬¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·µ¤±Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÀÄ°æÀ»¤ÎÈþÎï¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡Ö·õ¤ÈËâË¡¡×¤Î³Ø±à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
ËâË¡³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¾¯Ç¯¥¦¥£¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËâÆ³»Õ¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¾ó¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤È¤â·õ¤ò¼¹¤ê¡¢ËâË¡»ê¾å¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¨¡¨¡¡£
¡ãÂè1ÏÃ¡¡¡Ö°ì¿¶¤ê¤Î·õ¡Ê¤Ä¤ë¤®¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡ä
¥ê¥¬¡¼¥Ç¥óËâË¡³Ø±¡6Ç¯¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥»¥ë¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡ÖÉ®µ¤Î¤ß¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡Ê¥é¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡×¡£
½éÊâÅª¤ÊËâË¡¤¹¤é»È¤¨¤º¡¢³Ø±¡¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤È¤ß¤Ê¤Ë¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¨¥ë¥Õ¥¡¥ê¥¢¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ËâÆ³»Î¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¡Ö»ê¹â¤Î¸Þ¾ó¡Ê¥Þ¥®¥¢¡¦¥ô¥§¥ó¥Ç¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï¤Ï¤Æ¤·¤Ê¤¯±ó¤¤¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅÝ¤·¤ÆÃ±°Ì¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÊÎ¤àÆ±µéÀ¸¤Î¥·¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄãÁØ³¬¡Ê¥Õ¥í¥¢¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙÂè1ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü11ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÂç¿¹Æ£¥Î¡¦ÀÄ°æ À»¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ