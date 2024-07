◆・「ビリオン×スクール」生徒役

◆西谷翔(にしたに・しょう)/水沢林太郎(みずさわ・りんたろう)

【モデルプレス=2024/07/05】Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務めるフジテレビ系金9ドラマ「ビリオン×スクール」(7月5日スタート/毎週金曜よる9時〜)と女優の生田絵梨花が主演を務めるABCテレビドラマ「素晴らしき哉、先生!」(8月18日スタート/毎週日曜よる10時〜)。ここでは2作の生徒役61人のプロフィールを紹介する。役柄:ある理由から学業がおろそかになり、ゼロ組に転落。

◆紺野直斗(こんの・なおと)/松田元太(まつだ・げんた)

◆東堂雪美(とうどう・ゆきみ)/大原梓(おおはら・あずさ)

◆竹中天珠(たけなか・てんじゅ)/山下幸輝(やました・こうき)

◆城島佑(じょうしま・ゆう)/奥野壮(おくの・そう)

◆鈴木司(すずき・つかさ)/柏木悠(かしわぎ・はる)

◆梅野ひめ香(うめの・ひめか)/上坂樹里(こうさか・じゅり)

◆松下リナ(まつした・りな)/倉沢杏菜(くらさわ・あんな)

◆大杉美波(おおすぎ・みなみ)/小宮山莉緒

◆柄本真紀(えもと・まき)/川口葵(かわぐち・あおい)

◆原田乃音(はらだ・ののん)/大熊花名実(おおくま・かなみ)

◆万城目蛍(まきめ・ほたる)/松崎未夢(まつざき・みゆ)

◆名雲勇作(なぐも・ゆうさく)/大政凜(おおまさ・りん)

◆川端未希(かわばた・みき)/蓼沼優衣(たでぬま・ゆい)

◆藤本喜咲(ふじもと・きさき)/松永有紗(まつなが・ありさ)

◆日下部龍太(くさかべ・りゅうた)/砂田将宏(すなだ・まさひろ)

◆田丸元(たまる・はじめ)/小泉光咲

◆斎藤穂乃花(さいとう・ほのか)/平野瑠莉(ひらの・るり)

◆岡本憩(おかもと・いこい)/速瀬愛(はやせ・あい)

◆橋本小道(はしもと・こみち)/今井竜太郎(いまい・りゅうたろう)

◆番場楓(ばんば・かえで)/兼清萌々香(かねきよ・ももか)

◆春海将司(はるみ・まさし)/松大航也(まつだい・こうや)

◆相場寧々(はるみ・まさし)/三浦理奈(みうら・りな)

◆琴吹仁(ことぶき・じん)/佐藤峻輔(さとう・しゅんすけ)

◆・「素晴らしき哉、先生!」生徒役

◆沢井谷玲奈(さわいや・れな)/茅島みずき(かやしま・みずき)

◆南田健吾(みなみだ・けんご)/鈴木仁(すずき・じん)

◆――――――――――以降、役名の出席番号順――――――――――

◆赤松楓(あかまつ・かえで)/小越春花(おごえ・はるか)

◆秋山諒(あきやま・りょう)/山崎光(やまざき・ひかる※「崎」は正式には「たつさき」)

◆天羽琴美(あもう・ことみ)/星乃夢奈(ほしの・ゆな)

◆磯田陽菜(いそだ・ひな)/古田愛理(ふるた・あいり)

◆一色遥(いっしき・はるか)/山口真佑奈(やまぐち・まゆな)

◆薄木葵(うすき・あおい)/矢野ななか(やの・ななか)

◆大木戸光源(おおきど・こうげん)/小宮璃央(こみや・りお)

◆沖あかね(おき・あかね)/宮城弥生(みやぎ・やよい)

◆小野杏奈(おの・あんな)/藤野詩音(とうの・しおん)

◆小野寺蒼空(おのでら・そら)/大倉空人(おおくら・たかと)

◆亀田美羽(かめだ・みう)/大熊杏優(おおくま・あゆ)

◆川上智之(かわかみ・ともゆき)/富岡優樹(とみおか・ゆうき)

◆清田さくら(きよた・さくら)/花岡すみれ(はなおか・すみれ)

◆吉良萌子(きら・もえこ)/矢吹奈子(やぶき・なこ)

◆古原結愛(こはら・ゆあ)/月野有菜(つきの・ゆうな)

◆小村悠馬(こむら・ゆうま)/橘優輝(たちばな・ゆうき)

◆斎戸優花(さいと・ゆうか)/真雪(まゆき)

◆清水芽衣(しみず・めい)/鶴嶋乃愛(つるしま・のあ)

◆杉山大輝(すぎやま・だいき)/上條靖弥(かみじょう・せいや)

◆高畑颯太(たかはた・そうた)/水野智貴(みずの・としき)

◆西脇咲希(にしわき・さき)/森ふた葉(もり・ふたば)

◆伴大雅(ばん・たいが)/粟大和(あわ・やまと)

◆細野くるみ(ほその・くるみ)/塚本恋乃葉(つかもと・このは)

◆洞水蓮(ほらみず・れん)/百瀬拓実(ももせ・たくみ)

◆本田大翔(ほんだ・ひろと)/櫻井佑樹(さくらい・ゆうき)

◆松田心美(まつだ・ここみ)/梶川愛美(かじかわ・まなみ)

◆真中翔平(まなか・しょうへい)/徳永智加来(とくなが・ちから)

◆蓑田隼人(みのだ・はやと)/名和俊貴(なわ・としき)

◆宮坂和磨(みやさか・かずま)/下川恭平(しもかわ・きょうへい)

◆宗方林檎(むなかた・りんご)/永瀬莉子(ながせ・りこ)

◆山本仁成(やまもと・ひとなり)/椿原慧(つばきはら・けい)

◆和田日和(わだ・ひより)/寺田光(てらだ・ひかり)

◆植田柚葉(うえだ・ゆずは)/早瀬結菜(はやせ・ゆうな)

◆公文ほのか(くもん・ほのか)/道北陽菜(みちきた・ひな)

◆小湊茉麻(こみなと・まあさ)/小栗有以(おぐり・ゆい)

◆山田涼介主演「ビリオン×スクール」

◆生田絵梨花主演「素晴らしき哉、先生!」

2003年2月5日生まれ。2017年、日本テレビ系ドラマ「奥様は、取り扱い注意」で俳優デビューを果たす。2019年には「第34回メンズノンノ・モデルオーディション」で準グランプリを受賞し、同誌の専属モデルとしても活動している。主な出演作:映画「ブラック校則」、ドラマ「グッドワイフ」「都立水商!〜令和〜」「俺の話は長い」「ブラック校則」「もしも、イケメンだけの高校があったら」「テッパチ!」「スタンドUPスタート」「マイ・セカンド・アオハル」待機作:大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢 噺〜」役柄:九九が苦手でゼロ組の偏差値番付でも最下層。1999年4月19日生まれ。2017年にTravis Japanに加入。2022年に事務所初の配信シングル「JUST DANCE!」で世界デビューを果たした。アーティストや俳優業だけでなく、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」(月〜金/午前11時50分〜生放送)の月曜レギュラーを務めるなど、多くの番組で爪痕を残し話題を呼んでいる。主な出演作:映画「君が落とした青空」、ドラマ「お兄ちゃん、ガチャ」「結婚予定日」「ゼイチョー〜『払えない』にはワケがある〜」「東京タワー」役柄:東堂真紀子の一人娘。ひめ香をいじめる主犯格。2000年1月31日生まれ。2019年にスカウトされ芸能界入りを果たした大原は、3ヶ月という異例のスピードで「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場し、グラビアデビュー。同年、FBS50周年記念スペシャルドラマ「博多弁の女の子はかわいいと思いませんか?」で女優デビューを果たした。2020年、ABEMA「月とオオカミちゃんには騙されない」でオオカミちゃんを務めたことも話題を呼んだ。主な出演作:映画「いのちスケッチ」、ドラマ「ガールガンレディ」「悪女(わる)〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?〜」「おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!」「ショジョ恋。」役柄:特待生徒として絵都学園に入学し、すべての模試で1位をとる秀才。2001年11月7日生まれ。2020年、第33回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」をきっかけに芸能界入り。2022年、TBS系ドラマ「君の花になる」に劇中ボーイズグループ・8LOOM(ブルーム)のメンバーとして出演したことは大きな話題を呼んだ。主な出演作:映画「女子高生に殺されたい」「レッドブリッジ ビギニング」「TOKYO, I LOVE YOU」ドラマ「ガチ恋粘着獣」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」「最高の生徒〜余命1年のラストダンス〜」「アンチヒーロー」待機作:映画「マンガ家、堀マモル」役柄:ある理由で暴力事件を起こしゼロ組へ転落。2000年8月21日生まれ。2017年、第30回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でフォトジェニック賞と明色美顔ボーイ賞をW受賞し芸能界入り。2018〜2019年に、テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダージオウ」の常磐ソウゴ/仮面ライダージオウ役で俳優デビュー作品にして主演を務めた。主な出演作:映画「私がモテてどうすんだ」「灰色の壁 -大宮ノトーリアス-」「Gメン」、ドラマ「おいハンサム!!」「恋に無駄口」福岡恋愛白書18「春のおとなりさん」「女子高生、僧になる。」「下剋上球児」「約束 〜16年目の真実〜」、ミュージカル「るろうに剣心 京都編」役柄:映画オタク。かつて文化祭で問題を起こし、ゼロ組落ち。2005年3月31日生まれ。2022年8月にメインダンサー&バックボーカルグループの超特急に、新メンバーオーディションを経て加入。2023年、TBS系ドラマ「君には届かない。」では、俳優の前田拳太郎とW主演を務め、その名を一気に轟かせた。主な出演作:ドラマ 福岡恋愛白書17「おはようマドンナ」「好きなオトコと別れたい」「ゴーストヤンキー」役柄:別クラスでいじめにあい、逃げるために自ら進んでゼロ組に転落。2005年7月14日生まれ。2021年、応募総数3553人の中から、雑誌「Seventeen」(集英社)の「ミスセブンティーン2021」に選ばれ、専属モデル入り。2023年、フジテレビ系ドラマ「いちばんすきな花」で志木美鳥(田中麗奈)の中学生役を演じ、その美貌が話題を呼んだ。主な出演作:ドラマ「ヒロイン誕生!ドラマチックなオンナたち」「生理のおじさんとその娘」「となりのナースエイド」役柄:“スクールカースト1軍女子”。学校外の交友関係も広い。2005年3月18日生まれ。現在の所属事務所・レプロエンタテインメントが2021年から2022年にかけて開催した「レプロ30周年主役オーディション」を機に芸能界入り。2023年、日本テレビ系「ZIP!」(月〜金/あさ5時50分〜)内のドラマ「パパとなっちゃんのお弁当」でドラマ初出演を果たした。主な出演作:ドラマ「先生さようなら」「VRおじさんの初恋」役柄:校則違反でゼロ組落ち。おしゃれ好きな陽キャ。2005年7月14日生まれ。2021年、映画「ヤクザと家族 The Family」で、映画初出演にして主演・綾野剛の娘役を演じ注目を浴びる。2022年、ダンスボーカルグループ・MISS MERCY(ミスマーシー)のRINAとして配信デビューを果たし、同年からは雑誌「non-no」(集英社)の専属モデルも務める。主な出演作:映画「少女は卒業しない」「違国日記」、ドラマ「ケの日のケケケ」役柄:校則違反(バイト)。実家が貧乏。バイト漬けの日々で出席日数不足。1998年11月26日生まれ。2020年、日本テレビ系バラエティ番組「幸せ!ボンビーガール」内の“上京ガール”を追いかけるコーナーに出演し話題に。その勢いのまま、2021年に出演したABEMA「恋とオオカミには騙されない」で知名度を上げた。主な出演作:映画「ショコラの魔法」、ドラマ「極主夫道」役柄:ストーキング。惚れっぽい。前の担任にストーカー行為。備考:次のターゲットは加賀美先生?2002年2月22日生まれ。2021年、短編映画「それは、ただの終わり」でスクリーンデビュー。あたらよ「青を掬う」、20th Century「旅立ちの鐘」などにも出演しており、数々のミュージックビデオを彩っている。主な出演作:映画「先生!口裂け女です!」「Gメン」、ドラマ「俺の話は長い」「捨ててよ、安達さん」「消えた初恋」「罠の戦争」スタダ役柄:成績不良。推し活で勉強に身が入らない。マンガやアニメが好き。2004年10月8日生まれ。2023年、フジテレビドラマ「バイバイ、マイフレンド」で連続ドラマ初メインキャストを務め、2024年には「蒲田行進曲」で初舞台に挑戦するなど、活躍の幅を広げている。主な出演作:映画「ファンファーレ」「違国日記」、ドラマ「世にも奇妙な物語’23夏の特別編」役柄:不器用。真面目だが勉強も対人関係も残念。不器用ですべてが裏目に。宿題もやるが結果が出ない。2001年12月9日生まれ。2013年の映画「少年H」に出演しており、10年以上のキャリアを持つ実力者。また、ジャズダンスやタップダンスを趣味に挙げ、テレビ朝日系「ミュージックステーション」(毎週金曜よる9時〜)でアーティストのバックダンサーを務めたこともある。主な出演作:映画「彼女が好きなものは」「真夜中乙女戦争」「リボルバー・リリー」「パレード」、ドラマ「博多弁の女の子はかわいいと思いませんか?」「顔だけ先生」「御手洗家、炎上する」役柄:成績不良。スマホ依存気味で勉強に身が入らない。SNSを見るのが日課。インフルエンサーへの憧れあり。2002年6月20日生まれ。2020年、「週刊ヤングジャンプ」(集英社)が主催するオーディション「制コレ’20」にて準グランプリを受賞。グラビアアイドルをメインに活動している。主な出演作:「リズム」「生きるとか死ぬとか父親とか」役柄:成績不良。蛍と“推し活”コンビ。息抜きで始めた推し活にのめり込む。アイドルを追っかけている。1998年8月8日生まれ。2013年にアイドルグループ・リンクSTAR’sとして芸能界デビュー。2015年から休刊した2016年まで、雑誌「Ranzuki」(ぶんか社)の専属モデルも務め、2017年にグループ解散後は、ABEMA「オオカミくんには騙されない」(2020)などに出演した。主な出演作:映画「暗殺教室」シリーズ「心霊写真部リブート」、ドラマ「俺のスカート、どこ行った?」「Re:リベンジ-欲望の果てに-」、舞台「四月は君の嘘」役柄:出席不足。サボり魔の一匹狼。友達をつくらない。体を動かすこと、HIPHOPが好き。2000年5月17日生まれ。LDH所属の7人組ダンス&ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZ(バリスティック・ボーイズ)のメンバーとして2019年にデビュー。EXILE TRIBE初のメンバー全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップを披露するスタイルで、メンバー7人全員がアクロバットができるという身体能力を備えている。日本のみならず、海外活動にも力を入れている。主な出演作:ドラマ「小説王」、朗読劇「Short Book Act」役柄:カンニング。カンニングの常習犯。努力嫌い且つ究極の効率厨。本当はちょっと友達が欲しい?2003年3月11日生まれ。ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーで、2019年にデビュー。中学時代にはサッカーに打ち込みクラブチームで宮城県ベスト4まで上り詰めるほどの実力者。2021年、カンテレ・フジテレビ系「大豆田とわ子と三人の元夫」で俳優デビューを果たし、アーティストとしても俳優としても活躍している。主な出演作:映画「決戦は日曜日」「神さま待って!お花が咲くから」、ドラマ「今夜すきやきだよ」「秘密を持った少年たち」役柄:成績不良。青春を謳歌することで頭がいっぱい。今が楽しければ何でもいい。明るい性格。2007年12月16日生まれ。イギリス出身で、未来のスターを発掘する「スタースカウト総選挙2023 in Summer」で準グランプリを受賞。芸能界デビューから1年も経たない間に、Mrs. GREEN APPLE「Dear」のミュージックビデオに出演し話題に。ドラマ出演は「ビリオン×スクール」が初となる。役柄:成績不良。趣味はカラオケ。宝物はバイト代で買ったギター。関西出身。2001年9月28日生まれ。女優として様々な作品に出演するほか、2024年からはアーティスト活動も始動。「JAPAN EXPO THAILAND 2024」への出演など海外進出も果たした。現在は、TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』(毎週土曜午前9時30分〜)のブランチリポータとしても活動している。主な出演作:映画「渇水」「スパイスより愛を込めて。」「劇場版『推しが武道館いってくれたら死ぬ』 」、ドラマ「理想ノカレシ」「わたしのお嫁くん」役柄:素行不良。水泳部所属。親が死ぬほど怖い。2005年6月2日生まれ。2021年に「FINEBOYS」専属モデルオーディションにてセミファイナリスト&太⽥プロダクション特別賞を受賞し芸能界入り。6歳から選手コースの水泳では、大会での優勝経験も多数。ABEMA「花束とオオカミちゃんには騙されない」(2023)では、“年下の魅力”を存分に発揮し、話題を呼んだ。主な出演作:「差出人は、誰ですか?」役柄:校則違反(服装)。デザイン系専門への進学希望。勉学に励むつもりはない。2001年1月28日生まれ。5歳からダンスを始め、全国の数々のコンテスト、ダンスバトルで優勝するなど本格派ダンサーとして活動。有名アーティストのミュージックビデオへの出演やバックダンサーとしても活躍している。そのほか、ABEMA「虹とオオカミには騙されない」(2021)にも出演した。「ビリオン×スクール」でドラマデビューを果たす。役柄:成績不良。「モテたい」との理由からダンベルを教室に持ち込む。隙あらば筋トレ。1999年9月4日生まれ。スカウトをきっかけに芸能界入り。2017年、東海テレビ・フジテレビ系「オーファン・ブラック〜七つの遺伝子〜」でドラマデビュー、2019年、「見えない目撃者」で映画デビューを果たした。2020年、TOKYO MXドラマ「GARO -VERSUS ROAD-」にて初主演を務めるなど、着実に実力を付けている。主な出演作:ドラマ「花にけだもの〜Second Season〜」「エール」「レンアイ漫画家」「新・信長公記〜クラスメイトは戦国武将〜」役柄:素行不良。美波・楓と仲良し。ムードメーカー。2004年1月1日生まれ。2016年、「第41回ホリプロタレントスカウトキャラバン」審査員特別審査員賞を受賞。2020年、テレビ東京系ドラマ「記憶捜査2〜新宿東署事件ファイル〜」、映画「リスタートはただいまのあとで」に出演したほか、2024年8月号から雑誌「Ray」(主婦の友社)の専属モデルにも決定した。主な出演作:映画「スリー・ブレッツ」、ドラマ 「真犯人フラグ」「舞妓さんちのまかないさん」「シガテラ」役柄:遅刻魔。バスケ部所属。授業・部活で遅刻を繰り返す。備考:本人は間に合うつもりで家を出ているとのこと。1999年5月15日生まれ。モデル志望で芸能界を志し、2021年に開催された「第36回メンズノンノ専属モデルオーディション」ではセミファイナリストまで残る。マネージャーからの言葉で俳優業へも挑戦するようになり、数々の作品に出演している。主な出演作:映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-&-決戦-」「夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく」、ドラマ「最愛」「ゴーイング・ジェシー」「猫カレ -少年を飼う-」「君が心をくれたから」「ダブルチート 偽りの警官 Season1」・3年C組役柄:シングルマザーで3人の子どもを持つ貧困家庭の長女。家計を助けるため学校に内緒で夜のバイトをしており、欠席しがちなうえ口数も多くないことから、親しくする同級生はいない。2004年7月6日生まれ。2017年、現在の所属事務所・アミューズが開催したオーディション「アミューズ 全県全員面接オーディション 2017 〜九州・沖縄編〜」でグランプリを受賞。「ゼクシィ」14代目CMガールとしても注目を集め、雑誌「Seventeen」(集英社)の専属モデルでもある。今クールはカンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン新ドラマ『あの子の子ども』(毎週火曜よる11時〜)にも出演している。主な出演作:映画「女子高生に殺されたい」「交換ウソ日記」、ドラマ「ここは今から倫理です。」「おかえりモネ」「卒業式に、神谷詩子がいない」「教祖のムスメ」「明日、私は誰かのカノジョ Season2」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」待機作:映画「【推しの子】」役柄:真面目で責任感が強いサッカー部キャプテン。快活でいつも誰かに囲まれていて女子にもモテモテ。そんな彼にも意中のクラスメイトがいる。1999年7月22日生まれ。2016年「第31回メンズノンノモデルオーディション」で準グランプリを受賞し、デビュー。翌2017年に、TBS系ドラマ「リバース」で俳優としてもデビュー、2022年、MBSドラマ「モトカレ←リトライ」で初主演を務めるなど、多くの話題作に出演し注目を浴びる若手俳優の1人だ。主な出演作:映画「4月の君、スピカ。」「ジオラマボーイ・パノラマガール」「モエカレはオレンジ色」「からかい上手の高木さん」、ドラマ「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」「3年A組 ―今から皆さんは、人質です―」「TWO WEEKS」「消えた初恋」「さらば、佳き日」待機作:「八犬伝」2004年6月26日生まれ。2018年、NGT48の2期生としてデビューし、“こぱる”“はるるん”の愛称で親しまれる。5thシングル「シャーベットピンク」で初の選抜入り、6thシングル「Awesome」で初センターを務めた。主な出演作:映画「こころのふた〜雪ふるまちで〜」、舞台「9階団地のスーパースター」2003年12月10日生まれ。2010年、映画「ちょんまげぷりん」でデビュー。2014年には、テレビ朝日系特撮ドラマ「烈車戦隊トッキュウジャー」で、トッキュウ4号(横浜流星)の幼少期を演じ、2019年には、「まく子」にて映画初主演を果たした。主な出演作:映画「ツナグ」ドラマ「梅ちゃん先生」「ど根性ガエル」「モトカレマニア」2004年11月7日生まれ。兄である人気YouTuberの怪盗ピンキー/PINKIDの動画に出演し注目を集め、2017年に個人のYouTubeチャンネルを開設。同年「Popteen」レギュラーモデルとなり、2019年から2023年までは専属モデルを務めた。2022年、ABEMA「彼とオオカミちゃんには騙されない」、テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーギーツ」への出演は大きな話題を呼び、2023年にはアーティスト活動もスタートさせた。主な出演作:ドラマ「ANIMALS‐アニマルズ‐」「ブラックファミリア〜新堂家の復讐〜」「セクシー田中さん」2002年6月30日生まれ。アイドル活動を行っていた古田は、2018年に「Popteen」の専属モデルに抜擢。しかし、同年のうちにレギュラーモデルへ降格する。2019年は、ABEMA「白雪とオオカミくんには騙されない」への出演と並行して、専属モデル復帰のため「Popteenカバーガール戦争」に参加。努力が実を結び見事返り咲き、その後2022年に卒業した。主な出演作:ドラマ「僕だけが17歳の世界で 」「荒ぶる季節の乙女どもよ。」2000年5月30日生まれ。実用英語技能検定準一級の持ち主。「TikTok上半期トレンド大賞2024」の大賞に選ばれた、縦型ショートドラマを作り続けているクリエイター集団・ごっこ倶楽部のドラマにも度々出演している。主な出演作:ドラマ「ブルーバースデー」「明日、私は誰かのカノジョseason2」「私たちの精密学校」2005年10月14日生まれ。グラビア女優として活躍するほか、現在放送中のドラマ「タカラのびいどろ」(配信:Lemino毎週月曜あさ10時〜/放送:tvk毎週月曜よる23時30分〜ほか)にも出演中だ。主な出演作:ドラマ「みなと商事コインランドリー」「パパとムスメの7日間」「特捜9 season6」「警部補ダイマジン」2002年11月19日生まれ。2018年“日本一のイケメン高校一年生”を決めるコンテスト「高一ミスターコン2018」でグランプリを受賞。2020年テレビ朝日系特撮ドラマ「魔進戦隊キラメイジャー」で主演を務めた。主な出演作:ドラマ「顔だけ先生」「理想ノカレシ」「高良くんと天城くん」「永遠の昨日」「18歳、新妻、不倫します。」待機作:映画「恋を知らない僕たちは」2006年3月6日生まれ。オリックス・バファローズ所属・宮城大弥投手の妹で、ABEMA「恋する◆週末ホームステイ 2024冬」(◆はハートマーク)に参加し注目を集める。2023年に現在の事務所・ホリプロに所属し、今回連続ドラマ初挑戦となる。2004年11月1日生まれ。2018年に事務所に所属。フジテレビ系ドラマ「ココア」(2019)、映画「愛のまなざしを」(2021)などへの出演を経て、今回が初の連続ドラマ出演となる。主な出演作:映画「ソローキンの見た桜」、ドラマ「『記憶捜査』新宿東署事件ファイル」2002年4月12日生まれ。2019年、ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーで2019年にデビュー。フジテレビ系ドラマ「モトカレマニア」で俳優としての活動も始め、数々の話題作に出演している。主な出演作:映画「レッドブリッジ」シリーズ、「ヒッチハイク」、ドラマ「ムチャブリ!わたしが社長になるなんて」「君となら恋をしてみても」「マイ・セカンド・アオハル」2002年12月19日生まれ。舞台など女優として活躍する傍ら、2022年にはグラビアデビュー。「週刊プレイボーイ」(集英社)2024年8号、9号では表紙を務めた。主な出演作:映画「札束と温泉」「17歳は止まらない」「こころのふた〜雪ふるまちで〜」、ドラマ「令和JKと平成ギャル」「こんなところで裏切り飯」、ミュージカル「ピーターパン」7月17日生まれ。12年間続けてきた野球を活かした作品に多数出演するなど、特技を武器に活躍している。主な出演作:映画「HiGH&LOW THE WORST X」、ドラマ「ドラフトキング」「村井の恋」2003年11月9日生まれ。スカウトをきっかけに芸能界デビュー。2019年、MBSドラマ「カカフカカ−こじらせ大人のシェアハウス−」でテレビドラマ初出演を果たし、その後も映画やドラマへの出演が絶えず続いている。主な出演作:映画「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」「マイ・ダディ」「水深ゼロメートルから」「違国日記」、ドラマ「俺の話は長い」「ちむどんどん」2001年6月18日生まれ。HKT48の元メンバーで、2018年には、韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』に参加し、IZ*ONE(アイズワン)として2021年まで活動。帰国後は、女優業を中心に目覚ましい活躍を見せている。主な出演作:映画「向田理髪店」、ドラマ「顔だけ先生」「沼る。港区女子高生」「18歳、新妻、不倫します。」「恋愛のすゝめ」2002年9月20日生まれ。2020年、「週刊ヤングジャンプ」(集英社)が主催する「制コレ’20」にてグランプリを受賞。2021年3号にて、同誌の単独初表紙と巻頭グラビアを飾り、注目を浴びる。2022年から俳優業への挑戦を始めた。主な出演作:「僕らのあざとい朝ごはん -続いていく僕らの日々-」2002年4月27日生まれ。2023年放送のフジテレビ系ドラマ「女神の教室〜リーガル青春白書〜」では、俳優デビュー作にして初の連続ドラマレギュラー出演。同年、日本テレビ系ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」、TBS系ドラマ「下剋上球児」など、話題作へ立て続けに出演している。主な出演作:映画「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」、ドラマ「厨房のありす」待機作:「赤羽骨子のボディガード」2000年12月25日生まれ。モデル、女優として活動し、透明感のあるビジュアルと自然体なSNS発信が同世代を中心に支持されている。モデル活動の傍ら、現役の古着店店員としての一面も併せ持つなど、Z世代の新潮流を担う存在として注目を集めている。主な出演作:映画「少女は卒業しない」、ドラマ「あなたがしてくれなくても」2001年5月24日生まれ。2013年から2015年まで、雑誌「ピチレモン」(‎学研マーケティング)、2016年から2020年まで、雑誌「Popteen」(株式会社ポップティーン)の専属モデルを務め、ティーン世代の憧れの存在であり続けた。2019年から2020年に放送されたテレビ朝日系「仮面ライダーゼロワン」で女優デビューを果たした。主な出演作:映画「僕らはみーんな生きている」、ドラマ「村井の恋」「恋に無駄口」「あなたは私におとされたい」待機作:「トラウマ。〜日常に潜む恐怖をあなたに〜」2006年5月30日生まれ。NHK連続テレビ小説「花子とアン」(2014)、「とと姉ちゃん」(2016)など朝ドラ出演の経験もある。主な出演作:映画「KAPPEI」「ちはやふる」、ドラマ「いだてん」「不適切にもほどがある」2002年12月16日生まれ。2019年、「男子高生ミスターコン2019」にて特別賞を受賞。俳優として出演作を着々と増やし、実力を付けている。主な出演作:「恋はつづくよどこまでも」「バイプレイヤーズ」「ヤリたい男と、殺りたい女」「アカイリンゴ」2002年12月24日生まれ。秋元康氏プロデュースのアイドルバンド「ザ・コインロッカーズ」オーディションにドラム担当で合格し、2019年「憂鬱な空が好きなんだ」でメジャーデビュー。2021年12月バンドの解散にともない一度は活動休止するも、現在は、俳優、音楽、SNSと幅広く活動中だ。主な出演作:映画「放課後アングラーライフ」2000年9月14日生まれ。特技に挙げているトライアスロンは世界大会出場経験を持つほどの実力の持ち主。2017年「男子高生ミスターコン2017」では、セミファイナルに選ばれた。主な出演作:映画「かぐや様は告らせたい」「君が世界のはじまり」、ドラマ「おかえりモネ」「ナンバMG5」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2」2004年10月26日生まれ。2023年、「第46回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞しデビュー。「素晴らしき哉、先生!」が連続ドラマ初挑戦となる。2002年7月26日生まれ。2018年「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに選ばれる。5月に最終回を迎えたABEMA「私たち結婚しました5」で、元乃木坂46で女優の堀未央奈と結婚生活を送り話題を呼んだ。主な出演作:ドラマ「君には届かない。」「佐原先生と土岐くん」2002年5月29日生まれ。2022年に劇団EXILEに加入し同年には、ABEMA「彼とオオカミちゃんには騙されない」に出演。2023年にはMBSドラマ「4月の東京は…」にて初主演を務めるなど、活躍が止まらない。主な出演作:映画「HiGH&LOW THE WORST X」「アキはハルとごはんを食べたい」、ドラマ「女神の教室〜リーガル青春白書〜」、舞台「HiGH&LOW THE戦国」2004年4月14日生まれ。2019年、NHK「ネット歌姫〜パート主婦が、歌ってみた〜」でデビュー。2023年には舞台「『鬼滅の刃』其ノ肆 遊郭潜入」で鯉夏花魁を演じた。2003年9月26日生まれ。2017年に「第30回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」にてDDセルフプロデュース賞を受賞。2023年にアミューズに所属し、2024年にテレビ朝日系ドラマ「マルス-ゼロの革命-」、映画「恋わずらいのエリー」と俳優への道を駆け出したばかり。2003年5月13日生まれ。舞台「メヘラーブの木と実在しないメリーバッドエンド」(2023)、「鐘を鳴らす館」(2024)と舞台を中心に活動してきた。2004年8月11日生まれ。俳優として多数の作品に出演してきたほか、TikTokを中心に、男女3人組・BeatMonster(ビートモンスター)としてアーティスト活動も行っている。主な出演作:映画「光を追いかけて」「まなみ100%」、ドラマ「おんな城主直虎」「健康で文化的な最低限度の生活」「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ!」「黄金の刻〜服部金太郎物語〜」、舞台「ウェンディ&ピーターパン」「『鬼滅の刃』其ノ参 無限夢列車」2002年8月13日生まれ。2018年、雑誌「Seventeen」(集英社)主催の「ミスセブンティーン2018」に選ばれ専属モデル入り。多くのファッションショーの出演者として名を連ねる。2019年、フジテレビ系ドラマ「ココア」にて女優デビューを果たし、2024年はMBS・TBS系ドラマ「恋をするなら二度目が上等」、「Re:リベンジ-欲望の果てに-」、「東京タワー」、「素晴らしき哉、先生!」と春クールから連続ドラマ出演となる。主な出演作:映画「藍に響け」「モエカレはオレンジ色」「左様なら今晩は」「君は放課後インソムニア」「マッチング」、ドラマ「それぞれの断崖」「スポットライト」「ギヴン」「恋の病と野郎組 Season2」「クロサギ」「春は短し恋せよ男子。」2003年6月9日生まれ。2020年「第7回日本制服アワード」にて準グランプリを受賞。舞台、映画、ドラマ、ミュージックビデオへの出演とさまざまなジャンルの演技に挑戦している。主な出演作:映画「アキラとあきら」、ドラマ「御手洗家、炎上する」「社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜」2005年11月19日生まれ。お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太の著書をドラマ化したテレビ東京系「あのコの夢を見たんです。」で女優デビュー。「素晴らしき哉、先生!」は初の学園ドラマへの出演となる。主な出演作:映画「僕が君の耳になる」「あまろっく」、ドラマ「作りたい女と食べたい女」「明日、私は誰かのカノジョ 特別編」・2年生2006年10月7日生まれ。TOKYO MXドラマ「アキラくん」(2022)でドラマ初出演にして初主演を務めた。若手俳優の登竜門とも言われている「シーブリーズ」のCM出演経験もある。主な出演作:「treatment『更地』」2005年2月20日生まれ。映画「恋わずらいのエリー」(2024)や、フジテレビ系ドラマ「いちばんすきな花」(2023)などへの出演のほか、「全方向美少女」が大きな反響を呼んだ乃紫の「A8番出口」のミュージックビデオにも登場している。主な出演作:映画「あしたのわたしへ 私の卒業-第3期-」、ドラマ「たとえあなたを忘れても」2001年12月26日生まれ。2014年にAKB48に加入し、“ゆいゆい”の愛称で親しまれる。46thシングル「ハイテンション」にて初の選抜入り、52ndシングル「Teacher Teacher」で初センターを務めた。雑誌「LARME」(株式会社LARME)のレギュラーモデルとしても活動している。主な出演作:映画「ガールズドライブ」「夢叶えるプロジェクト」、ドラマ「マジムリ学園」「恋に無駄口」「パパとムスメの7日間」日本一の財閥系企業のトップであり“億万長者=ビリオネア”の主人公・加賀美零(山田)が、身分を隠して学校の教師となり、さまざまな問題に直面しながらも生徒とともに成長していく姿を描く学園コメディー。私立絵都学園で「やる気ゼロ、才能ゼロ、将来性ゼロ」の生徒が集められた3年0組に新しい担任として加賀美がやってくる。不本意にも担任を持たされ、辞め時を逸してしまった2年目の高校教師が、なんだかんだ生徒のために奮闘を続ける中で人間として変貌を遂げていく、新米教師の成長物語。生徒役は、約1300人の応募、倍率約35倍のオーディションから選ばれた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】